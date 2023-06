Śledztwo prowadzone przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie dotyczy siatki szpiegowskiej działającej na terenie Polski. W jego ramach ABW zlokalizowała na terenie województwa jednego z podejrzanych, który momentalnie został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko interesom Rzeczpospolitej Polskiej kwalifikowane z art. 130 § 1 kk, za które łącznie grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Prowadzący sprawę prokurator skierował do Sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, w związku z zabezpieczeniem toku postępowania i realną obawą jego ucieczki. Sąd w pełni przychylił się do tej prośby.