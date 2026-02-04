Kwestia rzezi wołyńskiej od lat powoduje ogrom napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Jest to jedna z tych ran, po której pozostają dobrze widoczne blizny. Nic dziwnego, że wszelkie przejawy bezczeszczenie bądź gloryfikowania tamtych makabrycznych wydarzeń spotykają się z momentalnym oburzeniem mieszkańców kraju nad Wisłą.

W rozmowie na czacie ogólnym Mudryk popełnił kilka skandalicznych wpisów, nawiązujących do wydarzeń, które miały miejsce na Wołyniu w 1943 roku. W przypływie gniewu Ukrainiec odwoływał się również do niemieckiej agresji na Polskę z 1939 roku.

Ukraiński piłkarz wypowiedział się ws. skandalicznych słów Mudryka. "Nie będę go bronił"

"To młody chłopak, który nie wie, o czym tak naprawdę mówi, a powtarza hasła, których jak widać, nie rozumie. Nie będę go bronił. Mogę powiedzieć Mudrykowi: podchodź do tego typu tematów mądrzej. Dobrze wiemy, że temat Wołynia budzi skrajne emocje po obu stronach. Mamy teraz trudny czas, trwa wojna. [...]. Mamy tyle problemów na miejscu, w Ukrainie, że już o nim trochę zapomnieliśmy. Mudryk żyje w Londynie, ma spokój, nie musi martwić się rakietami nad głową. Teraz zajmuje się graniem w gry... ma chyba za dużo wolnego czasu. Powiem jeszcze raz: Pomyśl, zanim coś napiszesz" - zaapelował Dytiatjew w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty".

Ołeksij Dytiatjew dobrze zna realia relacji polsko-ukraińskich. W latach 2017-2022 reprezentował on bowiem barwy Cracovii (z krótką przerwą na wypożyczenie do Puszczy Niepołomice). Spędził on więc sporo czasu na obcowaniu z Polakami. Doskonale zdaje on sobie sprawę z tego, jak skomplikowaną kwestią są wydarzenia, mające przed laty miejsce na Wołyniu. Dlatego też w swojej wypowiedzi Dytiatjew propaguje spokojne i rozważne podejście do tematu, który od dziesięcioleci stanowi kość niezgody między Polską a Ukrainą.

Ołeksij Dytiatjew w barwach Cracovii Michal Klag East News

