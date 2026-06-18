Gorzkie słowa Wilfredo Leona po narodzinach 4. dziecka. Żona pod ścianą

Siatkarskie zmagania w Lidze Narodów kobiet oznaczają krótką przerwę w rywalizacji mężczyzn. Podopieczni Nikoli Grbicia mają chwilę na złapanie oddechu i przygotowanie się do meczu z Belgią (faza grupowa LN, 23 czerwca).

Wśród powołanych jest Wilfredo Leon, który w przerwie znalazł chwilę czasu na rozmowę z Faktem. "Wszystko powoli idzie do przodu. Skaczemy, biegamy, robimy różne ćwiczenia, więc wszystko bez zmian. Zobaczymy, czy zagram w przyszłym tygodniu w Lidze Narodów w Gliwicach" - opowiada o ostatnich dniach w kadrze.

Przy okazji wyjawia, że bardzo trudno wraca mu się do pracy, gdy w domu zostaje czworo jego dzieci, w tym narodzona przed miesiącem najmłodsza Eleonora.

Tak teraz wygląda sytuacja w domu Leona i jego żony. Wszystko spadło na Małgorzatę

Wilfredo Leon gorzko wyznaje, jak realnie wygląda życie z zawodowym siatkarzem. Żona Małgorzata nie ma łatwo. Rodzicielskie obowiązki są głównie po jej stronie. "Wszystko spada na żonę, bo ja jestem w domu tylko w weekendy, a przez resztę czasu jestem na zgrupowaniu. Teściowa bardzo pomaga, moi rodzice też" - ujawnia.

Przyznaje, że w domu trudno mu o kompletną regenerację, w tym przede wszystkim o jakościowy sen. Na zgrupowaniu wygląda to inaczej. Mimo to wolałby być przy rodzinie.

Może jednak liczyć na duże zrozumienie i przychylność selekcjonera. Umówili się, że w razie awaryjnej sytuacji, będzie mógł wrócić do domu.

Jeśli będę musiał powiedzieć trenerowi: 'Sorry, ale nie dajemy rady w domu i muszę tam być', wiem, że mnie puści. Na razie żona mówi, że jest dobrze i że sobie radzi

Oprócz pomocy ze strony teściowej i rodziców Leona, Małgorzata może też liczyć na zaangażowanie starszych dzieci. 9-letnia Natalia, 6-letni Christian oraz 3-letnia Selena chętnie pomagają mamie przy najmłodszej siostrze.

Sam Wilfredo nie jest chyba niczym zaskoczony, jeśli chodzi o ojcostwo. Wszak ma duże doświadczenie. Wie, czym są nieprzespane noce, ma też wprawę w zmianie pieluch.

"Wstaję w nocy, ale tylko na chwilę, bo więcej nie mogę zrobić. Jedyne, co mogę, to wziąć małą na ręce. Cieszę się, że mogę liczyć też na starsze dzieci. Wiedzą, że trzeba posprzątać po sobie, odłożyć talerze na miejsce. One to robią i mi to wystarcza. Żona też jest bardzo zadowolona" - podsumowuje.

Kiedy następne mecze reprezentacji Polski w siatkówce? Harmonogram na wakacje

Przed nim i kolegami z reprezentacji Polski następne zawodowe wyzwania. Na czerwiec zaplanowano cztery mecze fazy grupowej Ligi Narodów: oprócz najbliższego spotkania z Belgią odbędą się jeszcze pojedynki z Turcją (25 czerwca), Niemcami (27 czerwca) oraz Argentyną (28 czerwca).

Wakacyjny grafik jest zapełniony po brzegi. W lipcu Polacy mają zaplanowane cztery mecze w Chicago (15-20 lipca) plus ewentualny finał w Chinach. Z kolei w terminie 28-30 sierpnia odbędzie się Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie.





Wilfredo Leon opowiedział o swoim dzieciństwie. "Dużo śmiechu i dużo radości". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport