Gorzkie słowa mistrzyni US Open. Zarzuca to ojcu. "Nie podobało mi się to"

Emma Raducanu w tym sezonie wróciła do rywalizacji w tenisie. 21-latka, która cieszy się ogromną popularnością w swoim kraju, nie ukrywa, że nie od początku pasjonowała się sportem. W szczerej rozmowie mistrzyni prestiżowego US Open 2021 ujawniła prawdę odnośnie jej kariery. Okazuje się, że dużą rolę odegrał w niej jej ojciec. "Nie podobało mi się to do czasu, kiedy dorosłam i tenis stał się priorytetem" - oświadczyła Brytyjka.