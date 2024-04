Gorzkie słowa Marianny Schreiber. Tak skomentowała wynik męża w wyborach

Co ciekawe, o rozpadzie związku gwiazda freak figtów dowiedziała się od... mediów ." Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety - nie jest to chyba najlepsza decyzja w jego życiu. Nie znalazł czasu by powiedzieć mi to w twarz - rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam" - relacjonowała załamana całą sytuacją celebrytka na Instagramie.

Marianna Schreiber nie owijała w bawełnę. Prosto z mostu o sytuacji Łukasza Schreibera

"Na pewno przeżywałam i przeżywam to jako kobieta i jako matka. I gdybym miała jeszcze wchodzić w kwestie polityczne odnośnie wyborów i naszej rodziny, to jeszcze bardziej by mi to ciążyło. To, co najcenniejsze w życiu, zostało stracone. I chyba to jest najbardziej bolesne. Sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą. Ja męża zawsze wspierałam w drodze do sukcesu i przy cięższych chwilach. Zawsze trzymałam za niego kciuki" - zaznaczyła Marianna Schreiber.