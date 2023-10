Gorzka prawda o związku Beckhamów. Żona po latach przerwała milczenie

Przejmujące wyznanie żony Davida Beckhama. "Cyrk i koszmar w jednym"

"To był najcięższy okres, bo miałam wrażenie, że wszyscy są przeciwko nam. Szczerze, to wtedy my sami byliśmy zwróceni przeciwko sobie. Aż do momentu przeprowadzki do Madrytu (...) byliśmy razem, mieliśmy siebie nawzajem. Ale kiedy byliśmy w Hiszpanii, tak naprawdę coś pękło. I to jest smutne. Nawet nie potrafię tego opisać, jak bardzo było to dla mnie trudne i jak to na mnie wpłynęło. Cyrk i koszmar w jednym. Wszyscy uwielbiają, kiedy cyrk przyjeżdża do miasta, prawda? Chyba że sam jesteś jego częścią" - mówiła.