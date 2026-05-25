Gortat zwrócił uwagę na problem wielu rodziców. Wskazał palcem

Gortat marzył długo o tym, by zostać ojcem. "Marzyłem o dziecku całe życie. Moja żona dała mi najpiękniejszy dar na świecie, dała mi syna" - mówił w rozmowie z "Pytaniem na śniadanie" kilka miesięcy po narodzinach dziecka.

Marcin Gortat został ojcem

18 stycznia 2026 roku na świat przyszedł syn Marcina Gortata i Żanety Gortat-Stanisławskiej, Marcin Gortat Junior. Zachwycony tata towarzyszy teraz swojemu dziecku niemal przez cały czas i już planuje jego dorastanie - z pewnością będzie chciał pokazać mu wiele sportów i pozwoli wybrać ten, który spodoba się chłopcu najbardziej.

"Ogółem jest bardzo grzeczny, ale są momenty, kiedy daje mi popalić. Ja z nim śpię od trzech miesięcy, nie mama. Mama też ma swoje obowiązki i ja poświęcam się. Jak widziałem mamę wstającą rano złą i wybitą z rytmu, to postanowiłem, że jednak ja wezmę to na siebie dla swojego dobra" - przekazał w dalszym ciągu rozmowy z "Pytaniem na śniadanie". Widać, że stara się na swój sposób doświadczać bycia ojcem.

Marcin Gortat o zagrożeniu dla nastolatków. Wskazał winnych

Gortat wypowiedział się również w rozmowie z "Newsweekiem" na temat kondycji psychicznej nastolatków. Postanowił szczególną uwagę poświęcić internetowi i temu, w jaki sposób wpływa na umysły młodych ludzi. Wskazał, że największym problemem jest brak wiedzy na temat tego, co robi dziecko. Stwierdził, że w tym równaniu winnymi są dorośli.

"Jeśli ktoś zawinił, to my, dorośli. Zbyt rzadko kontrolujemy, co młodzież robi w internecie. Nie chodzi o to, żeby od razu inwigilować. Po prostu trzymajmy rękę na pulsie. W sposób, który nie jest przesadny, który wynika z troski. Bo od kontroli lepsza jest relacja" - powiedział Gortat.

Marcin Gortat z żoną

Marcin Gortat





