Marcin Gortat to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich sportowców, o którym jest głośno także na świecie. Koszykarz przez dwanaście lat występował na parkietach najlepszej ligi koszykarskiej świata i jako jedyny Polak w historii awansował do finałów NBA.

Marcin Gortat długo szukał tej jedynej

Sporo emocji wzbudzało przez lata także jego życie uczuciowe. Głośno było m.in. o jego relacji z Alicją Bachledą-Curuś , choć ten związek dość szybko przeszedł do historii.

Łączono go także z modelką Anną Kociugą oraz celebrytką Paulą Tumalą. Ostatecznie jego serce zdobyła Żaneta Stanisławska, z którą zaczął się spotykać w 2019 roku. Związek okazał się na tyle poważny, że dwa lata później para wzięła ślub.

Kim jest żona Marcina Gortata

Kobieta swego czasu pojawiła się nawet w telewizji, gdzie co nieco o sobie opowiedziała.

"Politologia to był cel zawodowy. Kosmetologia, zajmowanie się urodą kobiet to pasja po prostu i właśnie będąc studentką na politologii zauważyłam, że bardzo sprawia mi przyjemność upiększanie kobiet. I właśnie tak to wyglądało. Część naukowa podczas zajęć, a podczas przerw, w toalecie, upiększanie moich koleżanek z grupy" - wyznała w "Dzień dobry TVN".