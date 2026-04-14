Gortat ogłosił ws. gwiazdora polskiej siatkówki. Gruchnęły wieści o Fornalu

Co ciekawe, będzie to dla Fornala pierwsze z dwóch powołań, o których usłyszy w najbliższym czasie. Polski siatkarz już 16 kwietnia dowie się, czy znajdzie się w trzydziestce zawodników, których na ten sezon wybrał Nikola Grbić - wszystko zapowiada się na to, że przyjmujący znajdzie się w składzie. Ostatnio ogłosił, że serbski szkoleniowiec pozwolił mu na trzy tygodnie wakacji po zakończeniu klubowego sezonu.

Tomasz Fornal powołany przez Marcina Gortata

Co roku mecze organizowane przez Gortata w formule gwiazdy kontra żołnierze NATO gromadzą w Łodzi sporą publiczność. Były koszykarz potrafi zorganizować znakomite show, a w tym roku 13 czerwca po jego stronie nie zabraknie największych gwiazd.

"W tym roku w meczu wystąpi po raz kolejny Bedoes, jeden z najlepszych artystów polskich. Wystąpi również Piotr Kuberski, mistrz federacji KSW i FEN, mistrz świata Tomek Fornal oraz jedna z najlepiej zapowiadających się największych talentów koszykarskich Hela Danielewicz" - zapowiadał w rozmowie z Radiem Łódź.

Przy Fornalu postanowił sprawę załatwić również bardziej formalnie. O jego występie poinformował w osobnym nagraniu w mediach społecznościowych. Siatkarz też powiedział do kamery kilka słów.

Tomasz Fornal nie ukrywał nigdy miłości do koszykówki

"Mimo że w studiu koszykarskim, to powołanie wysyłamy do dalekiej Turcji, dla naszego mistrza świata [Fornal nie ma na koncie jeszcze seniorskiego złotego medalu mistrzostw świata - przyp. red.], Tomka Fornala, którego koszykówka jest drugą miłością" - zapowiedział w nagraniu Marcin Gortat. Później parę słów powiedział do kamery sam zainteresowany.

"Siemanko, witam serdecznie! Dziękuję jeszcze raz bardzo za zaproszenie. Drugi rok z rzędu mam okazję brać udział w tak wybornym wydarzeniu. Drugi rok z rzędu zasilę drużynę Marcina. Także do zobaczenia na hali" - pozdrowił fanów siatkarz. Fornal nigdy nie ukrywał swojej miłości do koszykówki. Podkreślał, że ten sport bardzo lubi i gdyby nie to, że siatkówka okazała się dla niego sposobem na życie, to w innym wypadku wybrałby właśnie koszykówkę.

Carlos Alcaraz - Otto Virtanen. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport