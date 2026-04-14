Gortat ogłosił ws. gwiazdora polskiej siatkówki. Gruchnęły wieści o Fornalu

Anna Dymarczyk

Marcin Gortat nie chciał dłużej czekać i postanowił ogłosić ws. Tomasza Fornala. Polski siatkarz od pewnego czasu pokazywał, że ma ze słynnym polskim byłym już koszykarzem bardzo dobrą relację - w ubiegłym roku wystąpił w jego charytatywnym meczu gwiazd kontra NATO. Jak się okazało, w tym roku będzie podobnie. Gortat nadał komunikat w mediach społecznościowych.

Tomasz Fornal i Marcin Gortat w sportowych strojach 'Gortat Team' podczas wydarzenia na boisku, Gortat z mikrofonem.
Tomasz Fornal i Marcin Gortat

Co ciekawe, będzie to dla Fornala pierwsze z dwóch powołań, o których usłyszy w najbliższym czasie. Polski siatkarz już 16 kwietnia dowie się, czy znajdzie się w trzydziestce zawodników, których na ten sezon wybrał Nikola Grbić - wszystko zapowiada się na to, że przyjmujący znajdzie się w składzie. Ostatnio ogłosił, że serbski szkoleniowiec pozwolił mu na trzy tygodnie wakacji po zakończeniu klubowego sezonu. 

Fornal ogłosił decyzję ws. końca kariery. To wtedy pożegnamy mistrza. Padła konkretna data

Tomasz Fornal powołany przez Marcina Gortata

Co roku mecze organizowane przez Gortata w formule gwiazdy kontra żołnierze NATO gromadzą w Łodzi sporą publiczność. Były koszykarz potrafi zorganizować znakomite show, a w tym roku 13 czerwca po jego stronie nie zabraknie największych gwiazd.

"W tym roku w meczu wystąpi po raz kolejny Bedoes, jeden z najlepszych artystów polskich. Wystąpi również Piotr Kuberski, mistrz federacji KSW i FEN, mistrz świata Tomek Fornal oraz jedna z najlepiej zapowiadających się największych talentów koszykarskich Hela Danielewicz" - zapowiadał w rozmowie z Radiem Łódź.

Przy Fornalu postanowił sprawę załatwić również bardziej formalnie. O jego występie poinformował w osobnym nagraniu w mediach społecznościowych. Siatkarz też powiedział do kamery kilka słów.

Tomasz Fornal nie ukrywał nigdy miłości do koszykówki

"Mimo że w studiu koszykarskim, to powołanie wysyłamy do dalekiej Turcji, dla naszego mistrza świata [Fornal nie ma na koncie jeszcze seniorskiego złotego medalu mistrzostw świata - przyp. red.], Tomka Fornala, którego koszykówka jest drugą miłością" - zapowiedział w nagraniu Marcin Gortat. Później parę słów powiedział do kamery sam zainteresowany.

Nikola Grbić nie chce go w kadrze. Gwiazdor siatkówki skreślony przez trenera

"Siemanko, witam serdecznie! Dziękuję jeszcze raz bardzo za zaproszenie. Drugi rok z rzędu mam okazję brać udział w tak wybornym wydarzeniu. Drugi rok z rzędu zasilę drużynę Marcina. Także do zobaczenia na hali" - pozdrowił fanów siatkarz. Fornal nigdy nie ukrywał swojej miłości do koszykówki. Podkreślał, że ten sport bardzo lubi i gdyby nie to, że siatkówka okazała się dla niego sposobem na życie, to w innym wypadku wybrałby właśnie koszykówkę.

Z lewej Grzegorz Łomacz, z prawej Moritz Karlitzek
Ekstraklasa Mężczyzn

Nerwy w walce o siatkarskie puchary. 23 punkty gwiazdy nic nie dały

Damian Gołąb
Mężczyzna w błękitnej koszuli stoi na tle plenerowej imprezy w parku, gestykulując ręką w kierunku rozmówcy. W tle widoczne są namioty promocyjne, ludzi oraz drzewa.
Marcin GortatTomasz Jastrzebowski/REPORTEREast News
Kilku zawodników polskiej reprezentacji siatkówki rozmawia ze sobą w trakcie meczu, wszyscy ubrani w biało-czerwone stroje z widocznymi logotypami sponsorów i napisami z nazwą kraju.
Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTERReporter
Carlos Alcaraz - Otto Virtanen. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

  • Redakcja