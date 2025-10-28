Gortat odlicza dni, a tu takie słowa małżonki. "Jak to możliwe?"

Marcin Gortat, były reprezentant Polski i jedyny Polak, który na stałe zagościł w koszykarskiej lidze NBA, od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Żanetą Stanisławską. Jego ukochana to kobieta o wielu talentach - politolożka, pedagożka, trenerka biznesu i uznana specjalistka w dziedzinie makijażu permanentnego oraz mikropigmentacji medycznej. Początkowo para stroniła od medialnego rozgłosu, nie pojawiała się wspólnie publicznie i unikała pytań o życie prywatne. Z czasem jednak zaczęli bywać razem na branżowych wydarzeniach, a we wrześniu 2021 roku Gortat potwierdził, że wziął ślub.

Dwa miesiące temu były koszykarz po raz pierwszy oficjalnie ogłosił, że zostanie tatą. W emocjonalnym poście na Instagramie napisał: "Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na świecie. Cieszę się, że mogę powiedzieć… wkrótce zostaniemy rodzicami".

Jeremy Sochan: Granie dla Polski jest dla mnie najważniejsze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marcin Gortat wkrótce zostanie ojcem. Żona legendy pokazała ciążowy brzuszek

Dla Marcina Gortata to będzie pierwsze dziecko, natomiast dla jego żony - drugie. Żaneta ma bowiem nastoletnią córkę z poprzedniego związku, która z legendą koszykówki dogaduje się znakomicie.

W ostatnich tygodniach przyszła mama chętnie dzieli się z obserwatorami na Instagramie kulisami swojego życia. Pokazała już m.in. relację z baby shower, podczas którego celebrowano fakt, że wkrótce na świat przyjdzie syn pary. Teraz małżonka legendarnego koszykarza opublikowała w sieci kolejną fotografię, która wzbudziła ogromne poruszenie.

Na zdjęciu widać elegancko ubraną Żanetę, która z czułością trzyma się za zaokrąglony ciążowy brzuszek. "Jak to możliwe, że to już siódmy miesiąc?! Dni uciekają między spotkaniami, projektami i milionem spraw, a potem nagle patrzę w lustro i myślę: oho, ktoś tu rośnie szybciej niż deadline'y" - napisała pod zdjęciem.

Żaneta Gortat-Stanisławska pokazała ciążowy brzuszek Instagram/dr_zaneta_gortat_stanislawska materiał zewnętrzny

Post zebrał setki komentarzy i gratulacji od fanów i znajomych pary. Żaneta i Marcin Gortat już odliczają tygodnie do narodzin swojego syna - nowego, najmłodszego członka jednej z najbardziej lubianych par polskiego sportu.

Marcin Gortat z żoną Baranowski Michał AKPA

Marcin Gortat i Żaneta Stanisławska na Gali Mistrzów Sportu WOJCIECH OLKUSNIK East News

Marcin Gortat Artur Szczepanski/REPORTER East News