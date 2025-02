Robert Karaś tłumaczy się z wpadek dopingowych. Marcin Gortat reaguje

W rozmowie z dziennikarzem "Dzień Dobry TVN" Robert Karaś postanowił poruszyć temat zamieszania wokół jego osoby . Jak stwierdził, do kulminacyjnego momentu doszło w trakcie jego przygotowań do walki w Fame MMA. "Kolega na macie powiedział, że powinienem iść do lekarza, bo się sypię. Poszedłem do tego gościa, myślałem, że jest lekarzem. To była osoba, która zaczęła mnie suplementować. (...) Czytałem, że jest to substancja dla kulturystów na wzmocnienie mięśni, zbudowanie większej masy mięśniowej. (...) To jest zakazane w triathlonie, czego miałem świadomość, ale byłem zapewniony, że po 72 godzinach tego nie będzie już w moim organizmie" - opowiadał.