Gortat napisał o celebrytce. "Wstydziłbym się". Zwrócono mu uwagę

Marcin Gortat nie miał litości dla Natalii Siwiec

Gortat nigdy nie trzymał języka na wodzy i słynął zawsze z dosadnych komentarzy. Nie inaczej było w przypadku parodiującego nagranie Natalii Siwiec posta wstawionego do sieci przez Bartka Karpowskiego. Karpowski postanowił przerobić wideo, na którym celebrytka reklamowała jeden z suplementów diety i mówiła o odporności.

Koszykarzowi wyraźnie spodobał się kierunek, w jakim poszedł Karpowski. Postanowił odnieść się do niego w komentarzu. "Wstydził bym się dać jaki kolwiek produkt jako firma do tej kobiety (przyp. red. pisownia oryginalna)" - można było przeczytać pod wpisem. Tym, co napisał, ale też jak napisał, wywołał burzę.