Gorąco wokół Tomasza Adamka. Marcin Najman nagle dolał oliwy do ognia. "Odbierasz sobie tym"

Tomasz Adamek debiutował w profesjonalnym boksie 13 marca 1999 r. podczas gali w angielskim Manchesterze. Wówczas mierzył się z Israelem Khumalo, którego udało mu się pokonać już w pierwszej rundzie przez techniczny nokaut. Od wspomnianej walki minęło już ponad... 27 lat.

Legendarny polski pięściarz w dalszym ciągu pozostaje aktywnym zawodnikiem, ale od pewnego czasu jego formę fani mogą śledzić jedynie we freak fightach. Adamek trzykrotnie wchodził już do oktagonu FAME MMA. W pierwszych dwóch starciach udało mu się kolejno pokonać Patryka "Bandurę" Bandurskiego i Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego. Jego walka z Roberto Soldiciem na FAME MMA 27 zakończyła się natomiast sensacyjną przegraną z Chorwatem już w 2. rundzie przez TKO i decyzją o zakończeniu kariery.

Wiele wskazuje na to, że Adamek wróci jednak jeszcze do ringu, aby stoczyć swoją walkę pożegnalną. W wywiadzie z Arturem Gacem z redakcji Interia Sport wskazał, że jego potencjalnym rywalem może być Marcin Najman.

Najman wypalił po słowach Adamka. Zrobiło się gorąco. "Do jednej bramki"

W ostatnim czasie w Polsce wybuchła pewna afera wokół postaci Adamka. 49-latek został nagrany podczas zakupów w sklepie monopolowym, a odpowiedzialnym za publikację materiału jest detektyw Krzysztof Rutkowski. - Kupiłem sobie winko, bo czemu nie? Po tylu latach ciężkiej pracy chyba mogę sobie czasem kupić wino i wypić lampkę? - komentował sytuację pięściarz w rozmowie z Kamilem Wolnickim z "Przeglądu Sportowego Onet".

Na słowa Adamka w końcu zareagował Najman. Znany freak fighter nie gryzł się w język i wytknął 49-latkowi brak profesjonalizmu. - Tomasz, możesz… nawet pół litra. Tylko zrozum, że odbierasz sobie tym samym szansę, by postawić się w pożegnalnej walce "Cesarzowi". To będzie do jednej bramki - powiedział.

Rozwiń

Niewykluczone, że do walki obu panów dojdzie w FAME MMA. Najman wciąż pozostaje zawodnikiem federacji, a Adamkowi w kontrakcie z nią pozostała jedna walka. Potencjalnym terminem pożegnalnego starcia legendy boksu może być grudzień - wtedy też pięściarz skończy okrągłe 50 lat.

Tomasz Adamek Adam Jankowski/Reporter East News

Marcin Najman Agencja SE/East News AFP

Tomasz Adamek Adam Jankowski/Reporter East News

Tomasz Adamek: Zawsze najlepszy byłem w boksie, a kopanie mi nie wychodziło. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport