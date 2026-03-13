Gorąco wokół FAME MMA. Wybuchł niespodziewany konflikt. "Boxdel zły"

Patryk Górski

Patryk Górski

Tego w FAME MMA nikt się nie spodziewał. Alan Kwieciński podczas jednej z ostatnich wizyt w "Kanale Sportowym" uderzył w Michała "Boxdela" Barona, zarzucając mu, że napędza konflikty między zawodnikami. Włodarz za pośrednictwem mediów społecznościowych w końcu postanowił odnieść się do sprawy, a z jego ust padły naprawdę wymowne słowa w kierunku legendy organizacji.

Po lewej Alan Kwieciński w garniturze na tle plakatu, po prawej Michał "Boxdel" Baron w studio przy stole.
Alan Kwieciński, Michał "Boxdel" BaronPawel Wodzynski/East News/YouTube/Kanał Sportowymateriały prasowe

FAME MMA 30: Icons zbliża się wielkimi krokami. Jubileuszowa gala organizacji odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. W trakcie wydarzenia do oktagonu wejdzie mnóstwo znanych sportowców, jak byli zawodnicy UFC Makhmud Muradov i Izabela Badurek, czy Akop Szostak, mający za sobą kilka epizodów w KSW oraz FEN.

Saleta ostro ws. weta prezydenta Nawrockiego. "Uważają wszystkich za głupków"

Dopełnieniem emocji dla freak fightowych fanów będą jednak pojedynki prawdziwych legend tego świata, m.in. Marty "Linkimaster" Linkiewicz, Jakuba "Kubańczyka" Flasa, Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki, Alberto Simao oraz Alana Kwiecińskiego, który podczas FAME Awards otrzymał nagrodę za najlepszy nokaut dekady.

Włodarz FAME MMA zaatakowany przez zawodnika. Nagle takie słowa o pieniądzach

Kilka tygodni temu ostatni z wymienionych zawodników wystąpił w programie na antenie "Kanału Sportowego" i nie gryzł się w język przy okazji wypowiedzi na temat jednego z włodarzy FAME MMA. Kwieciński zarzucił Michałowi Baronowi, że na siłę szuka on afer między zawodnikami, dlatego zakontraktował do występu na FAME Booster Michała "Siwego" Skowronka, z którym Alan ma być skonfliktowany od dłuższego czasu.

- "Boxdel" do mnie podszedł podczas gali, bo już go kręci afera. Tam, gdzie coś się dzieje, tam jest i on. Dlaczego [Siwy] walczył w FAME Booster i wzięli go w rezerwie? Przez niego. A dlaczego "Boxdel" go wziął? Bo ma aferę ze mną. Znowu jest eskalacja konfliktu. [...] Trzeba znaleźć gdzieś równowagę tego wszystkiego - powiedział.

Zobacz również:

Bartosz Szachta, Denis Załęcki
MMA

W sieci aż huczy o ich walce na FAME MMA 30, a teraz takie słowa. Gwiazdor nie wytrzymał

Patryk Górski
Patryk Górski

Popularny "Boxdel" początkowo nie skomentował słów swojego zawodnika. Komunikat w tej sprawie pojawił się dopiero w czwartek, 12 marca, na jego Instagramie. Włodarz nie ukrywał tego, że wspomniane napędzanie konfliktów to po prostu część jego pracy, a freak fighterzy zarabiają dzięki niemu w ten sposób ogromne pieniądze.

- Między innymi dzięki temu zarabiasz. Nie ma za co. [...] Tyczy się wszystkich, krytykują, a później mają walki, nowe samochody, ubrania i wyniki. Od wielu lat wszyscy korzystają, a "Boxdel" zły, bo wykonuje swoją pracę włodarza od siedmiu lat - podsumował.

Nie ma wątpliwości, że freak fighty przyciągają mnóstwo fanów, dzięki znacznemu oddziaływaniu na emocje swojego odbiorcy. Kontrolowana kontrowersja i konflikty są lepiej zapamiętywane przez widzów, a także tworzy między nimi a zawodnikami swego rodzaju relację, która sprawia, że chcą oni śledzić ich poczynania w oktagonie.

Wiele wskazuje na to, że wobec Alana Kwiecińskiego nie zostaną zastosowane żadne konsekwencje. Mężczyzna opowiedział po prostu o swojej perspektywie, a "Boxdel" się z nią zgodził, zaznaczając jednak, że jego działania to niezbędna część freak fightowego środowiska.

FAME MMA
FAME MMAFame MMAmateriały prasowe
FAME MMA
FAME MMAFame MMAmateriały prasowe
Dwóch umięśnionych mężczyzn w sportowych spodniach stoi z zaciśniętymi pięściami naprzeciwko siebie na tle sponsorów i banerów, otoczeni innymi osobami, atmosfera sportowej rywalizacji przed walką.
Alan Kwieciński i Piotr Pająk przed galą FAME MMA 8, 20.11.2020 r.Tomasz RadzikEast News
FAME MMA 17. DJ Trakmajster Pomagałem Arkowi Tańculi przygotowywać się do walk. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja