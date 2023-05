Gorąco wokół afery z Sabalenką i Kostiuk. Ukrainka postawiła sprawę jasno

Już od ponad roku trwa wojna w Ukrainie. O ile w niektórych dyscyplinach sportowych federacje nie dopuściły do rywalizacji zawodników z krajów agresorów, o tyle w tenisie sytuacja wygląda inaczej. Zarówno Rosjanie, jak i Białorusini mogą brać udział w turniejach. Odbija się to niestety na licznych kontrowersjach , które obnażają wizerunek WTA.

"Nie spodziewałam się tego. Nie mam na to żadnej odpowiedzi, ale szczerze mówiąc, ci ludzie powinni się wstydzić. Chcę zobaczyć, jak ludzie zareagują na to za dziesięć lat, kiedy woWjna się zakończy. Myślę, że oni też będą zdawać sobie sprawę z tego, co zrobili" - skomentowała zachowanie fanów Kostiuk.