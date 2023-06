Cristiano Ronaldo znów sprawił, że zrobiło się o nim głośno w Portugalii. Drużyna prowadzona przez Roberto Martineza wygrała ostatni mecz z Islandią w ramach eliminacji Euro 2024, a jedynego gola w tym spotkaniu strzelił właśnie "CR7" . Dla 38-letniego piłkarza był to wyjątkowy dzień, bowiem nie tylko zapewnił zespołowi prowadzenie, ale również po raz 200. wystąpił na murawie w narodowych barwach.

Po wypełnieniu obowiązków z reprezentacją popularny piłkarz wybrał się z rodziną na wakacje do Sardynii. Do sieci trafiły fotki rodziny gracza. Jak poinformował brytyjski "Daily Mail", zawodnik Al-Nassr swój urlop spędza na jachcie, którego wartość wynosi około 5 mln funtów! Wyposażony jest on między innymi w sześć łazienek, jadalnie, salon i nowoczesną kuchnię. Nie zabrakło również stref relaksu.