Gdy pojawiły się sugestie, że Schreiber może pójdzie o krok dalej i zawalczyć w oktagonie na jednej z medialnych gal, ona stanowczo odżegnywała się od takich pomysłów i deklarowała, że "nie ma tematu". Tymczasem niedługo później oficjalnie potwierdzono, że... podpisała kontrakt z freakową federacją Clout MMA i wejdzie do klatki 29 grudnia w Warszawie. Jej rywalką będzie Monika Laskowska . Do konfrontacji dojdzie w formule K-1.

Taki zwrot akcji zaskakuje tym bardziej, że przecież jakiś czas temu żona polityka Prawa i Sprawiedliwości była przeciwna przeprowadzaniu tego typu imprez. Apelowała nawet do prezydenta Płocka o to, by zablokował organizowaną w jego mieście galę Clout MMA 2. Co ma na ten temat do powiedzenia dziś?