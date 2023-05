Gorące zdjęcie miss mundialu. Kibice oniemieli z zachwytu

Ivana Knoll to postać doskonale znana fanom piłki nożnej. 30-letnia zyskała sporą rozpoznawalność podczas zeszłorocznego mundialu w Katarze, z meczu na mecz pojawiając się na trybunach w coraz to odważniejszych stylizacjach. Mimo ustalonych wcześniej zasad dotyczących ubioru kobiet na stadionach, organizatorzy nie mieli nic przeciwko, by chorwacka gwiazda paradowała po mieście w "outfitach" odkrywających ciało. Co więcej, Knoll została nawet okrzyknięta mianem "miss mistrzostw świata w Katarze".