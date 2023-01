Maciej Kurzajewski celebrował 50. urodziny. I publicznie wyznał miłość Katarzynie Cichopek. W tle poruszające wideo

Kurzajewski wcale nie ma zamiaru kryć się z tym, co czuje do aktorki znanej z "M jak miłość". Postanowił publicznie wyznać jej uczucie. Doszło do tego w wyjątkowych okolicznościach - przy okazji jego urodzin. 29 stycznia dziennikarz skończył 50 lat. Z tej okazji życzliwe mu osoby nagrały filmik, w którym składają mu życzenia. Przed kamerą zobaczyć można ludzi sportu m.in. Adama Małysza, Przemysława Babiarza, Sebastiana Szczęsnego, Sebastiana Milę, Dariusza Szpakowskiego, Anitę Włodarczyk, Monikę Pyrek i Sylwię Dekiert. Wideo umieściła w sieci Katarzyna Cichopek.