Andrzej Gołota na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. W 2014 roku oficjalnie zakończył karierę bokserską i na sportowej emeryturze odpoczywa i jeździ po świecie. Wciąż interesują go jednak sprawy związane z boksem, co pokazuje co jakiś czas, pojawiając się m.in. na różnych galach.

Rękawica z podpisem Andrzeja Gołoty trafiła na WOŚP

Nie da się ukryć, że nazwisko Andrzeja Gołoty wciąż rozgrzewa serca polskich fanów boksu. Ci, pamiętając największe sukcesy pięściarza, interesują się m.in. zbieraniem pamiątek po sławnym zawodniku. Jedna z nich trafiła w ręce właścicieli Fight Club Pubu. W 2024 roku Gołota odwiedził to miejsce podczas swojej wizyty w Polsce i ofiarował swój popis na rękawicy bokserskiej.

Przedmiot został przekazany na szczytny cel, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Okazało się, że aukcja stała się hitem i sięgnęła kilkudziesięciu tysięcy złotych. Osoby zaangażowane w stworzenie aukcji mogą być z siebie dumne.

Rękawica z podpisem Andrzeja Gołoty za kilkadziesiąt tysięcy złotych

"Na 34. finał WOŚP od FIGHT CLUB PUB, jak co roku. Oryginalny autograf legendy, Andrzeja Gołoty. Autograf złożony na rękawicy bokserskiej firmy Everlast. Całość w pięknej oprawie o wymiarach 57 x 46 cm. Rękawica z autografem została podpisana u nas osobiście 8 grudnia 2024 roku, jak Andrzej Gołota był naszym gościem w Fight Club Pub" - przekazali organizatorzy, pokazując też zdjęcia z wydarzenia.

Aukcja miała zakończyć się w niedzielę, 25 stycznia. Na godzinę przed końcem licytacji jej wartość sięgnęła 52 750 zł. W ten sposób Gołota i jego popularność znacznie przyczyniły się do kolejnego sukcesu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w ramach 34. finału zbiera na "zdrowe brzuszki naszych dzieci", czyli sprzęt do leczenia i diagnostyki chorób układu pokarmowego.

