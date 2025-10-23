Gołota sam potwierdził krążące doniesienia. Prawda jest inna, niż zakładano
Przez lata swojej sportowej kariery Andrzej Gołota zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego boksu, tocząc walki z najlepszymi pięściarzami na świecie. Starcia te przyniosły mu prawdziwą fortunę i wiele osób mogłoby zakładać, że "Andrew" mógłby bawić się życiem, przy takim majątku. Prawda jest jednak zupełnie inna, co potwierdził nawet sam zainteresowany.
Wymieniając pięściarzy, którzy zrobili dla polskiego boksu najwięcej, nie sposób nie wspomnieć o Andrzeju Gołocie. Pomimo tego, że "Andrew" już dawno odwiesił rękawice na kołek, a dziś cieszy się swoim życiem prywatnym i rodziną, jego nazwisko nadal wzbudza olbrzymie emocje.
Nie jest również tajemnicą, że Gołota zarobił na zawodowych ringach ogromne pieniądze, a jego majątek może być dziś szacowany na kilkadziesiąt milionów dolarów. Łatwo można by było więc założyć, że były pięściarz korzysta z życia i wydaje pieniądze, które "wywalczył". Prawda okazuje jednak zupełnie inna, co zasugerował sam zainteresowany.
Taka jest prawda o majątku Andrzeja Gołoty. Nie jest tak, jak wszyscy myśleli
Dziennikarz Przemysław Garczarczyk, który bardzo dobrze zna się z Gołotą, sugerował w rozmowie z portalem "dziennik.pl", że pięściarz za same swoje występy w ringu zainkasował olbrzymią fortunę. - Myślę, że w sumie zebrał 9, może nawet 10 milionów dolarów. Dziś ma pewnie ze dwa razy tyle, bo bardzo dobrze je zainwestował. W co? Głównie w nieruchomości - tłumaczył. To jednak nie koniec.
Andrzej Gołota sam miał okazję odnieść się do tego, jak wygląda na co dzień jego życie i zarządzanie majątkiem. Miało to miejsce w rozmowie z Kingą Rusin dla "Dzień Dobry TVN, gdy dziennikarka okazję pojawić się u Andrzeja Gołoty w USA.
- Ja nie mam pieniędzy, gdybym miał, to wydałbym od razu - wypalił z uśmiechem były pięściarz jasno dając do zrozumienia, że majątkiem jego rodziny zarządza małżonka Mariola.
"Andrew" może być więc spokojny o swoje finanse, bowiem jego żona to jedna z najlepszych osób, która może pilnować jego pieniędzy. Mariola Gołota ma własną kancelarię w Chicago. Chociaż fundusze zgromadzone przez Andrzeja Gołotę w czasie jego kariery z pewnością mogłyby zapewnić jego rodzinie dostanie życie, to małżonka byłego pięściarza również chciała spełniać się zawodowo, a dziś dba o finanse swojej rodziny.