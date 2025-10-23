Wymieniając pięściarzy, którzy zrobili dla polskiego boksu najwięcej, nie sposób nie wspomnieć o Andrzeju Gołocie. Pomimo tego, że "Andrew" już dawno odwiesił rękawice na kołek, a dziś cieszy się swoim życiem prywatnym i rodziną, jego nazwisko nadal wzbudza olbrzymie emocje.

Nie jest również tajemnicą, że Gołota zarobił na zawodowych ringach ogromne pieniądze, a jego majątek może być dziś szacowany na kilkadziesiąt milionów dolarów. Łatwo można by było więc założyć, że były pięściarz korzysta z życia i wydaje pieniądze, które "wywalczył". Prawda okazuje jednak zupełnie inna, co zasugerował sam zainteresowany.

Taka jest prawda o majątku Andrzeja Gołoty. Nie jest tak, jak wszyscy myśleli

Dziennikarz Przemysław Garczarczyk, który bardzo dobrze zna się z Gołotą, sugerował w rozmowie z portalem "dziennik.pl", że pięściarz za same swoje występy w ringu zainkasował olbrzymią fortunę. - Myślę, że w sumie zebrał 9, może nawet 10 milionów dolarów. Dziś ma pewnie ze dwa razy tyle, bo bardzo dobrze je zainwestował. W co? Głównie w nieruchomości - tłumaczył. To jednak nie koniec.

Valentin Royer - Denis Shapovalov. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Andrzej Gołota sam miał okazję odnieść się do tego, jak wygląda na co dzień jego życie i zarządzanie majątkiem. Miało to miejsce w rozmowie z Kingą Rusin dla "Dzień Dobry TVN, gdy dziennikarka okazję pojawić się u Andrzeja Gołoty w USA.

- Ja nie mam pieniędzy, gdybym miał, to wydałbym od razu - wypalił z uśmiechem były pięściarz jasno dając do zrozumienia, że majątkiem jego rodziny zarządza małżonka Mariola.

"Andrew" może być więc spokojny o swoje finanse, bowiem jego żona to jedna z najlepszych osób, która może pilnować jego pieniędzy. Mariola Gołota ma własną kancelarię w Chicago. Chociaż fundusze zgromadzone przez Andrzeja Gołotę w czasie jego kariery z pewnością mogłyby zapewnić jego rodzinie dostanie życie, to małżonka byłego pięściarza również chciała spełniać się zawodowo, a dziś dba o finanse swojej rodziny.

Andrzej Gołota w swoim naturalnym środowisku. Teraz z wysokości stolika dla VIP-ów przypomni sobie rozgrywki ligowe, które wracają w Polsce po ponad dwóch dekadach Lukasz Kalinowski/East News East News

Andrzej Gołota Jakub Kamiński East News

Andrzej Gołota Grzegorz Wajda/REPORTER East News