Już w środowy wieczór rozegrany zostanie mecz, na który z niecierpliwością czekali wszyscy fani futbolu. Na Estadi Olimpic Lluis Companys w Barcelonie dojdzie do starcia "Dumy Katalonii" z Bayernem Monachium, a więc obecnym klubem Roberta Lewandowskiego i zespołem, w którego barwach Polak grał przed transferem do Hiszpanii. To jednak nie na temat 36-letniego napastnika media rozpisują się tuż przed meczem. Głównym bohaterem większości artykułów stał się bowiem Thomas Mueller. I to wcale nie ze względu na kwestie czysto sportowe. Jak się okazuje, w Niemczech aż huczy od plotek na temat... jego małżeństwa. Reklama

Thomas Mueller rozstał się z żoną? Niemieckie media nie mają wątpliwości

Thomas Mueller w 2009 roku stanął na ślubnym kobiercu ze swoją wieloletnią partnerką, Lisą. Połączyła ich... miłość do sportu. 35-latek bowiem odnosi sukcesy w futbolu, jego ukochana natomiast zajmuje się jazdą konną. W ostatnim czasie jednak w mediach pojawiało się wiele artykułów mówiących o... problemach w małżeństwie sportowców. W maju kobieta dość niespodziewanie przestała obserwować swojego wybranka w mediach społecznościowych i usunęła ze swoich kont wszystkie wspólne zdjęcie. Piłkarz został wówczas zapytany o to przez niemieckich dziennikarzy, jednak odpowiedział dość wymownie: "Wszystko jest w porządku".

Teraz o kryzysie w małżeństwie mistrza świata z 2014 roku znów zrobiło się głośno. We wtorkowy poranek dziennikarze portalu Bild zauważyli bowiem, że piłkarz Bayernu Monachium poszedł w ślady swojej wybranki i on także przestał obserwować ją na Instagramie. W rozmowie z RTL Lisa Mueller gest swojego małżonka skomentowała dość wymijająco: "Nie jestem ani jego dodatkiem, ani jego torebką". Nie wiadomo więc, czy usunięcie się z listy obserwujących w social mediach to jedynie kaprys małżonków, czy też zwiastun poważniejszych problemów w ich relacji. Reklama

Mimo plotek krążących na jego temat, Thomas Mueller jest gotowy na starcie z Barceloną w ramach Ligi Mistrzów. We wtorkowy wieczór piłkarz Bayernu Monachium zamieścił w sieci wymowne nagranie, w którym poinformował o podróży "Bawarczyków" do stolicy Katalonii . "Dla wszystkich, którzy na to czekacie... Lecimy do Barcelony" - przekazał, dodając hasztagi "Zawsze wyjątkowe", "Hansi, przybywamy" i "noce Ligi Mistrzów".

Thomas Muller / AFP

