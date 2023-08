Głośno wokół Sabalenki i Łukaszenki. Wymowne słowa o "emocjonalnej więzi"

"Oczywiście nie popieramy wojny. Gdyby nasze wypowiedzi mogły w jakikolwiek sposób wpłynąć na wojnę , gdyby mogły ją zatrzymać, zrobilibyśmy to. Ale niestety nie jest to w naszych rękach " - oświadczyła.

Nie mają wątpliwości w sprawie Aryny Sabalenki i Aleksandra Łukaszenki. Zaskakujące słowa

Teraz osobiste wyznanie tenisistki skomentował Aleksandr Opeikin , dyrektor wykonawczy Białoruskiego Funduszu Solidarności Sportowej. Mężczyzna zdradził w rozmowie z "Radiem Wnet", że nie do końca wierzy w słowa 25-letaki. Uważa, że były to po prostu neutralne stwierdzenia , które miały przekonać media.

Sądzę, że najpierw trzeba porozmawiać z Aryną. Bo tak naprawdę my patrzymy na to wszystko z boku i nie znamy wszystkich motywów tej sytuacji. To naturalne, że Sabalenka wiele zawdzięcza prezydentowi Łukaszence. W takim przypadku między ludźmi tworzy się emocjonalna więź

"Jestem pewien, że każdy to rozumie. Sabalenka też. Walczy ze swoim sumieniem i tym, co czuje, a co musi pokazać publicznie. To ciężka walka. Człowiek potrzebuje dużo czasu, by do tego dojść. Wielu sportowców pochodzących z Białorusi dorastało i rozwijało się w kraju dzięki temu, że Łukaszenka poświęcił im swoją uwagę, pomagał, czy wspierał" - stwierdził Opeikin.