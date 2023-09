Głośno wokół Igi Świątek. Legenda tenisa odpiera ataki. "I co z tego?"

Tak, Aga mogła mieć trudniej. I co z tego. To nie jest wina Igi, że Ashleigh Barty zakończyła karierę w młodym wieku i nie musi rywalizować z Sereną. Fajnie jest sobie o tym pogadać, ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Równie dobrze można by powiedzieć, że np. Andy Murray wygrałby dziesięć Wielkich Szlemów, gdyby nie musiał rywalizować z Federerem, Nadalem i Djokoviciem. Albo na przykład, że więcej wygrałby Borg, albo Agassi, albo nawet ja sam

~ zaznaczył ekspert w rozmowie z "Faktem".