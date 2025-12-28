Od momentu rozpoczęcia zbrojnej inwazji na Ukrainę przez wojska rosyjskie sportowcy z tego kraju nie są mile widziani na arenach międzynarodowych. Dotyczy to również sportowców z Białorusi, która otwarcie wspiera działania rosyjskiego reżimu. Na długi czas arena międzynarodowa w wielu dyscyplinach była dla nich niedostępna. Sytuacja, ku niezadowoleniu m.in. polskich działaczy, powoli zaczyna się zmieniać, czego efekty może już wkrótce doświadczyć w rywalizacji skoczków narciarskich.

Taka sytuacja nie mogła zadowalać prezydenta Rosji Władimira Putina oraz białoruskiej głowy państwa Alaksandra Łukaszenki. Zwłaszcza ten drugi od lat chce być kojarzony ze sportem. W tamtejszych mediach od wielu lat pojawiają się obrazki ukazujące "aktywnego prezydenta" uprawiającego swój ukochany sport - hokej na lodzie.

Łukaszenka padł na lód. "Winowajca" zareagował natychmiastowo

Białoruski prezydent od wielu lat bierze udział w amatorskich rozgrywkach hokeja na lodzie, w których zazwyczaj bryluje - tak przynajmniej starają się to ukazać podległe mu środki masowego przekazu. Jedna z takich potyczek odbyła się w ostatnią sobotę. Jeden z klipów opublikowanych w mediach społecznościowych bardzo szybko wzbudził zainteresowanie odbiorców. Materiał nie przedstawia Łukaszenki w najbardziej korzystnym położeniu.

Drużyna Łukaszenki zmierzyła się w pojedynku z zespołem z obwodu brzeskiego. Potyczka ta zakończyła się remisem, jednak nie to wzbudziło zainteresowanie. W pewnym momencie białoruski prezydent starający się podążać za akcją upadł na lód zahaczony przez partnera z drużyny Jarosława Czuprisa. Całemu zdarzeniu towarzyszyło mnóstwo przypadku, a były reprezentant Białorusi momentalnie pośpieszył przywódcy z pomocą.

Rozwiń

Jak zauważył portal "WP SportoweFakty" powołując się na ustalenia "Naszej Niwy" białoruska agencja prasowa w komunikacie odnośnie tego spotkania nie zająknęła się nawet słowem o "incydencie" z udziałem Łukaszenki. Ostatecznie przerwano milczenie i opublikowano komunikat z komentarzem prezydenta o całej sprawie.

Wszystko w porządku. Czuję się dobrze, nie licząc naciągnięcia mięśni pleców. Przygotowuję się do następnego meczu

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka Photo by SERGEI CHIRIKOV / POOL / AFP AFP

Alaksander Łukaszenka president.gov.by materiały prasowe

Alaksandr Łukaszenka i Władimir Putin OLGA MALTSEVA / POOL AFP