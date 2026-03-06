Głośno po słowach Marty Nawrockiej. Padło publicznie, a to nie koniec
Marta Nawrocka, jako pierwsza dama ma okazję uczestniczyć w wielu wydarzeniach, idąc w ślad za swoimi poprzedniczkami na tym stanowisku. Tym razem małżonka Karola Nawrockiego podczas wystąpienia inaugurującego konferencję Polka XXI wieku zdecydowała się na osobiste wyznanie, o którym szybko zrobiło się głośno.
Od kiedy Karol Nawrocki został prezydentem Polski, o głowie państwa i jego rodzinie jest niezwykle głośno. Kolejne fakty z życia Nawrockich odbijają się szerokim echem, a także kolejne wystąpienia i wyznania prezydenta oraz pierwszej damy przyciągają niemałą uwagę. Nie inaczej było tym razem.
Małżonka głowy państwa miała okazję wystąpić podczas konferencji Polka XXI wieku i zainaugurowała całe wydarzenie swoim wystąpieniem. Osobiste wyznanie Marty Nawrockiej, w którym odniosła się m.in. do odwagi - motywu przewodniego całej konferencji, szybko odbiło się echem w mediach społecznościowych.
Marta Nawrocka zdecydowała się na osobiste wyznanie. Jej słowa od razu odbiły się echem
- Dla mnie odwaga zawsze była czymś bardzo osobistym. W życiu podjęłam wiele decyzji, które jej wymagały. Bez wiary, odwagi i wsparcia byłoby mi trudniej. Dziś mogę powiedzieć, że wybrałam słusznie, nie uległam lękowi. Wybrałam życie - powiedziała Marta Nawrocka, a jej wypowiedź przyciągnęła uwagę Marcina Najmana.
Były pięściarz i jedna z największych postaci w środowisku freak fightów dobrze znana jest z tego, że komentuje kolejne wydarzenia - przede wszystkim ze świata sportu i polityki. Tym razem Częstochowianin postanowił powiedzieć, co sądzi o Marcie Nawrockiej.
Okazuje się, że słowa pierwszej damy zrobiły na Najmanie bardzo dobre wrażenie, bo postanowił on skomplementować Martę Nawrocką i dać do zrozumienia, że jej słowa spotykają się z jego aprobatą. - Prezydentową mamy bardzo fajną - napisał krótko na portalu "X", dodając emotikonę kciuka uniesionego ku górze.
Wystąpienie Marty Nawrockiej i odniesienie się do odwagi miało związek z motywem przewodnim konferencji. Tematem wydarzenia była właśnie odwaga, a patronką Maria Skłodowska-Curie.