Głośno od plotek o ślubie Piotra Żyły i Marceliny Ziętek. Sama "ujawniła"

Konkurs w Planicy zakończył sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zawodnicy mają teraz więcej czasu na odpoczynek, ale i przestrzeń na przygotowania do następnych zawodowych wyzwań na skoczni. Siły zbiera m.in. Piotr Żyła, który ma teraz dużo więcej możliwości na spędzenie chwil w gronie najbliższych. Ostatnio razem z ukochaną wybrał się na przyjęcie, a Marcelina Ziętek zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, które podsyciło plotki o ślubie.

Ukochana Piotra Żyły tym jednym zdjęciem podsyciła plotki o ślubie

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek są parą od wielu lat. Początkowo ukrywali swój związek przed światem, ale dziś nie jest on żadną tajemnicą. Razem mieszkają w stosunkowo niedawno wybudowanym domu w Ustroniu i nie stronią od wspólnych publicznych wyjść.

Niedawno byli obecni na przyjęciu. Ukochana skoczka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie listy gości, na którym widnieją nazwiska: Piotr Żyła i Marcelina Żyła. Czyżby para była już po ślubie? Sami zainteresowani tego nie potwierdzili, a wspomnianą fotografię Marcelina skwitowała roześmianą emotikoną, co może sugerować, że była to po prostu pomyłka organizatora.

Tymczasem na profilu Ziętek pojawiły się jeszcze inne materiały z imprezy organizowanej przez firmę, której ambasadorem jest Piotr Żyła. Są to chociażby wspólne fotografie zakochanej pary.

Skoczek w pełni wykorzystuje przerwę w zawodach, bo w trakcie sezonu nie ma za bardzo czasu na takie aktywności. Na razie nie idzie w ślady Kamila Stocha i nie planuje zakończyć kariery. "Mam plan na przyszły sezon. Na pewno będę skakał. Nie planuję długofalowo, tylko z roku na rok. Jeszcze nie mam dość tego sportu i chcę powalczyć" - zadeklarował w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Przy okazji zadeklarował, jak teraz - jego zdaniem - będzie wyglądała nowa rzeczywistość kadry polskich skoczków już bez Kamila Stocha. "Kamil był naszym liderem. Ciągnął drużynę. Na pewno to wpłynie jakoś na zespół, ale trudno powiedzieć jak. To nowa sytuacja. Pojawi się młodzież, ale mam nadzieję, że utrzymam miejsce w kadrze. Zapewne będzie to mieszanka starych i młodych" - podsumował.

Według wstępnego kalendarza opublikowanego przez FIS nowy sezon Pucharu Świata 2026/2027 ruszy w weekend 20-22 listopada 2026 w Lillehammer. W terminarzu znalazły się też konkursy w Polsce (Wisła 4-6 grudnia, Zakopane 15-17 stycznia). Oficjalne terminarze Rada FIS zatwierdzi jednak w czerwcu na Kongresie w Belgradzie.

Piotr Żyła

Marcelina Ziętek

Piotr Żyła

