"Chciałam opisać swoje emocje, uczucia… ale łzy same cisną się do oczu, nie dlatego, że dziś trzymam w ręce złoty puchar (jedyny złoty puchar w moim życiu - może być w tym dużo patosu, ale dla takich chwil żyć się chce!) a dlatego, że moment, w którym wyszłam do muzyki Czesława Niemena 'Sen o Warszawie', gdy wiedziałam, że tylko sekundy dzielą mnie od zamknięcia klatki i postawienia całej swojej siły, determinacji, charakteru na jedną kartę... Moment, w którym te wszystkie kamery, twarze widzów na żywo i przed telewizorami, telefonami były skierowane na mnie, presja, którą czułam coraz mocniej, serce, które podeszło mi do gardła, a jednocześnie ta ogromna adrenalina i ekscytacja, która zawładnęła na tyle moimi emocjami, że ze stresu zaczęłam po prostu tańczyć przed rozpoczęciem walki w ringu" - komentowała po wszystkim w mediach społecznościowych.

Przede wszystkim chciałam podziękować Monice za twardą walkę, która pokazała mi, jak wiele mam jeszcze do zrobienia, jeżeli chcę być pełnoprawną królową tego sportu. Jestem z siebie dumna, że udało mi się przewalczyć całe 3 rundy, a teraz wiem, jak wiele kosztuje to wysiłku, kondycji

Show Marianny Schreiber na konferencji przed galą Clout MMA. "Teraz wszyscy wstajecie"

W trakcie konferencji Mariannie Schreiber udzielono głosu, a ona wykorzystała sytuację, by dość niespodziewanie... zachęcić wszystkich do odśpiewania urodzinowego "Sto lat" na cześć jej rywalki. "Chcę powiedzieć jeszcze jedno. Że dzisiaj jest, kochani, wyjątkowy dzień. Dzisiaj jest najważniejszy dzień w tym roku. To są urodziny Gohy Magical. I teraz wszyscy wstajecie! No co, dla Gohy nie wstaniecie? Wstajemy i śpiewamy 'Sto lat'!" - oświadczyła ze sceny, wprowadzając konsternację.