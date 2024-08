Przytyk Simone Biles w kierunku Donalda Trumpa. "Kocham moją czarną pracę"

Choć olimpijczycy podczas imprezy czterolecia nie mogą narzekać na nadmiar czasu wolnego, Amerykanka znalazła chwilę, aby udostępnić na swoim profilu na platformie X wpis muzyka Ricky’ego Davili. "Simone Biles jest GOAT (greatest of all time, najwspanialszą zawodniczką wszech czasów - przyp. red.), zdobywając złote medale i dominując w swojej czarnej pracy" - napisał artysta. Biles odpowiedziała na wpis Davili krótko: "Kocham moją czarną pracę" .

O wpisie Simone Biles rozpisują się teraz media na całym świecie. Zagraniczni dziennikarze twierdzą, że gimnastyczka wbiła bolesną szpilę Donaldowi Trumpowi, a więc byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych, starającego się o powrót do Białego Domu. Podczas czerwcowej debaty z Joe Bidenem powiedział, że imigranci zabierają Amerykanom zatrudnienie w zawodach, które określił właśnie jako "pracę czarnych". Podczas wystąpienia przed Krajowym Związkiem Czarnoskórych Dziennikarzy z Chicago Donald Trump został poproszony o wyjaśnienie swoich słów. Wówczas przyznał on, że "czarna praca do po prostu każdy zawód".