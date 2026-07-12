Głośno o wpisie partnerki Haalanda. Napisała to po meczu z Anglią

Reprezentanci Norwegii pożegnali się z szansami na zdobycie mistrzostwa świata. "Wikingowie" w ćwierćfinale musieli uznać wyższość Anglików, którzy po dogrywce wygrali 2:1. Obie bramki dla "Synów Albionu" zdobył Jude Bellingham. Norwegiem, który wpisał się na listę strzelców, był natomiast Andreas Schjelderup.

Na stadionie w Miami nie popisał się Erling Braut Haaland. Napastnik Manchesteru City kilka razy próbował wykiwać Jordana Pickforda, angielski golkiper nie dał się jednak zwieść i dzielnie bronił bramki "Trzech Lwów". W 106. minucie jeden z liderów "Wikingów" opuścił boisko, a jego miejsce zająć Joergen Strand Larsen. Kilkanaście minut później z awansu do półfinału mundialu cieszyli się Anglicy, w obozie Norwegów zapanował natomiast ogromny smutek.

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Już po meczu wymowny wpis w mediach społecznościowych zamieściła partnerka Erlinga Brauta Haalanda, Isabel Haugseng Johansen. 22-latka przez ostatnie tygodnie wspierała swojego ukochanego zasiadając na trybunach mundialowych stadionów i równie mocno odczuła porażkę "Wikingów" w ćwierćfinale, co podkreśliła w relacji na Insta Stories. Przy okazji zwróciła się do swojego partnera.

"Ta przygoda jest już za nami, ale pozostanie z nami w pamięci na zawsze. Jestem z ciebie taka dumna, zawsze będę" - ogłosiła.

Partnerka Erlinga Brauta Haalanda zabrała głos po porażce "Wikingów" na mundialu Instagram/isabellaa materiał zewnętrzny

Poznali się jeszcze w dzieciństwie. To ona zabiegała o jego względy

Historia Erlinga Brauta Haalanda i Isabel Haugseng Johansen sięga jeszcze czasów dzieciństwa - para bowiem trenowała wówczas w jednym klubie, Bryne FK. Ostatecznie Norweżka zrezygnowała z kariery w futbolu, jednak pozostała najwierniejszą fanką 25-latka, który dziś jest jednym z najlepszych snajperów na świecie. W kolejnych latach Isabel mocno zabiegała o względy Erlinga, ten jednak długo nie był świadomy tego, że dawna koleżanka z klubu pała do niego sympatią. Ostatecznie parą zostali dopiero w 2021 roku, a trzy lata później na świat przyszedł ich syn.

Zakochani cenią sobie prywatność i choć oboje aktywnie działają w mediach społecznościowych, nie znajdziemy wielu wspólnych kadrów tej dwójki. 22-latka jednak regularnie pojawia się na meczach reprezentacji Norwegii i Manchesteru City, aby wspierać ukochanego.

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Erling Braut Haaland i Isabel Haugsen Johansen Vittorio Zunino Celotto Getty Images

Erling Haaland i Stale Solbakken CHANDAN KHANNA AFP

Erling Haaland Abdulhamid Hosbas AFP





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