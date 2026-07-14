Głośno o Wiśniewskim i Mandarynie. Tajner wkroczyła do akcji

Kilka tygodni po ogłoszeniu rozstania ze swoją piątą żoną Polą, Michał Wiśniewski zamieścił w mediach społecznościowych oficjalny komunikat, w którym poinformował o powrocie do swojej drugiej małżonki, Mandaryny. Piosenkarka była pierwszą kobietą, z którą lider zespołu "Ich Troje" wziął ślub kościelny, ich związek nie przetrwał jednak próby czasu - w 2006 roku para rozwiodła się, jednak los połączył ich drogi po raz kolejny.

Wieść o powrocie Wiśniewskiego do Mandaryny nie umknęła Dominice Tajner, byłej żonie artysty, w środowisku sportowym znanej głównie dzięki ojcu - Apoloniuszowi Tajnerowi, który niedawno powrócił na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. W rozmowie z "Plejadą" kobieta skomentowała powrót byłego męża do Mandaryny. Nie ukrywała, że o tym, że ta dwójka ponownie ma się ku sobie, wiedziała już wcześniej, ponieważ mimo zakończenia małżeństwa wciąż pozostaje w bliskim kontakcie z Wiśniewskim.

"Przyjaźnię się z Michałem, więc jak mogłam nie wiedzieć? Wspieram ich i trzymam kciuki, żeby to się udało. Marcie też tyle lat się nie układało, więc może rzeczywiście to jest to. (...) Jestem taką osobą, że jak zamykam jakiś rozdział, to raz na zawsze. Nie wróciłabym do żadnego mojego byłego. Nie ma to znaczenia, czy po roku, czy po 20 latach. Taka jestem. Długo walczę o związek, ale jak już się kończy, to na zawsze. Natomiast znam wiele par, które wróciły do siebie i są bardzo szczęśliwe, więc jest to możliwe" - wyjawiła w rozmowie z "Plejadą".

Osobiste wyznanie Dominiki Tajner. W tle relacja z ojcem. Ludzie nie mieli pojęcia

Dominika Tajner rozwiodła się z Michałem Wiśniewskim i szykowała się do ślubu z Mariuszem Wachem. Dziś jest szczęśliwą singielką

Dominika Tajner była czwartą żoną Michała Wiśniewskiego. Mimo rozwodu w 2019 roku relacje jej i lidera "Ich Troje" pozostają przyjacielskie i przez ostatnie lata wielokrotnie wspierali się w trudnych momentach życia.

"Było kilka zdarzeń, które były sprawdzianem dla nas jako dla przyjaciół i wydaje mi się, że oboje zdaliśmy te sprawdziany. To były trudne sytuacje życiowe, kiedy potrzebujesz pomocy drugiej osoby. Zawsze mogliśmy na siebie liczyć. (...) Michał nigdy nie wbił mi noża w serce" - wyjawiła jakiś czas temu w rozmowie z portalem "Plotek".

Po rozstaniu z Wiśniewskim Tajner związana była z innym sportowcem, pięściarzem Mariuszem Wachem. Choć planowali ślub, ich relacja ostatecznie nie przetrwała próby czasu. "Nie chcę się odnosić do tego. Po prostu było, minęło. Tak, jesteśmy w dobrej relacji, dzwonimy do siebie - może nie codziennie - ale mamy kontakt ze sobą" - ogłosił później w rozmowie z "TTV" bokser.

Dominika Tajner przeszła ogromną metamorfozę. Pokazała, jak teraz wygląda

Dominika Tajner Adam Burakowski/Dzien Dobry TVN East News

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner Tricolors East News

Michał Wiśniewski i Mandaryna w 2005 roku Palicki AKPA





Nikola Grbić: Mamy trudnych przeciwników, ale przyjechaliśmy najlepszym zespołem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport