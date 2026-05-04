Sezony w europejskich ligach powoli dobiegają końca i poznajemy kolejnych mistrzów krajów. W minioną sobotę tytuł w lidze portugalskiej zapewniło sobie FC Porto, a główną rolę w meczu z FC Alverca odegrał Jan Bednarek, który w 40. minucie otworzył wynik spotkania i jako jedyny wpisał się na listę strzelców. W wyjściowym składzie nie zabrakło również pozostałych reprezentantów Polski - Oskara Pietuszewskiego i Jakuba Kiwiora.

Trzech kadrowiczów Jana Urbana z trybun Estadio de Dragao dzielnie wspierała małżonka Jakuba Kiwiora, Claudia Kowalczyk. Gdy 26-latek występował w Arsenalu, polska WAG skradła serce kibiców i dziennikarzy w Wielkiej Brytanii, teraz natomiast pokazała, że potrafi także oczarować Portugalczyków.

Claudia Kowalczyk szalała na trybunach. Wideo z żoną Jakuba Kiwiora hitem w mediach społecznościowych

Już od kilku miesięcy kibice FC Porto zachwycali się tym, że druga połówka polskiego obrońcy na mecze ligowe przychodzi w koszulkach "Smoków", podczas sobotniego spotkania z FC Alverca Kowalczyk poszła jednak o krok dalej i dołączyła do grupy kibiców, którzy głośno dopingowali gospodarzy z trybun. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym Polka "objęła dowodzenie" nad bębnem i pałeczkami uderzała w instrument w rytm muzyki puszczanej na stadionie, zachęcając przy okazji fanów ekipy z Porto do wspólnej zabawy.

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem opublikowanym przez profil "craquesdabolapt" na TikToku pojawiło się blisko 100 komentarzy i prawie 37 tys. polubień. "Widać, że lubi ten sport", "Fajnie!" - zachwycali się kibice.

Po tym, jak stało się jasne, że mistrzostwo wywalczyli w tym sezonie piłkarze FC Porto, Claudia Kowalczyk wybiegła na murawę i celebrowała ten wielki sukces wraz ze swoim mężem. "Jestem z niego taka dumna" - napisała WAG reprezentacji Polski we wpisie opublikowanym na Instagramie.

