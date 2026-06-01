Głośno o tym, co zrobił Najman. Włodarz Prime MMA nie wytrzymał. "Jeden wielki spisek"

Walka pomiędzy Marcinem Najmanem a Jackiem Murańskim miała być prawdziwą ozdobą gali Prime MMA 17 odbywającej się w rodzinnym mieście pierwszego z nich, czyli w Częstochowie. Niestety, wiemy już, że do starcia nie dojdzie. Popularny "Cesarz" na kilka tygodni przed wydarzeniem doznał kontuzji mięśnia dwugłowego, która wyklucza go z treningu i głośnego rewanżu z "Muranem".

W ostatnim czasie Najman pojawił się natomiast na meczu gwiazd we Wrocławiu, gdzie pełnił rolę gościa honorowego. 47-latkowi udało się nawet wyjść na boisko w przerwie meczu i strzelić karnego przeciwko legendarnemu bramkarzowi Borussii Dortmund, Romanowi Weidenfellerowi.

Dodatkowe zajęcie zawodnika nie spodobało się włodarzowi medialnemu Prime MMA, Arkadiuszowi Tańculi, który w zachowaniu gwiazdora wypożyczonego z FAME MMA doszukuje się spisku wymierzonego prosto w jego organizację.

Włodarz Prime MMA traci cierpliwość do Najmana. Głośno o kontuzji gwiazdora. "Wielki spisek"

Tańcula postanowił zabrać głos na temat Najmana w trakcie rozmowy z Hubertem Mściwujewskim z kanalu "MMA-bądź na bieżąco". Włodarz Prime MMA w jej trakcie jasno dał do zrozumienia, że zaczyna wątpić w prawdziwość kontuzji odniesionej przez 47-latka.

- Zaczynam wierzyć w pewną teorię spiskową (...), że jednak to łatwe wypożyczenie tego Najmana [z FAME MMA], tak bez problemu, było koniem trojańskim. Ustaliliśmy sobie cały marketing pod jego walkę, wszystkie programy, i nagle ci mówi, że jej nie będzie. Dla nas to był strzał - rozpoczął.

- Wierzyłem Najmanowi, że tak bardzo mu zależy, że chce wyjść bez kontuzji, że musi się przygotować, że musi te walkę wygrać. Tak, jak widziałem ten mecz, to mógł se go darować. Miał opaskę na drugiej, ale biegł normalnie, normalnie schodził. Co jakiś czas sobie przypomniał i zaczynał kuleć. Ja zaczynam wierzyć w teorię, że to był jeden wielki spisek. (...) Naderwanie, tak jak widzisz, można z tym biegać. On mógłby spokojnie się przygotowywać do bokserskiego pojedynku. Nie byłoby z tym problemu. Według mnie to jest specjalnie zrobione - dodał.

Tańcula zdaje się mieć pewien żal do Najmana i wprost sugeruje, że ten mógł chcieć zaszkodzić federacji. Jego zdaniem kontuzjowany zawodnik nie powinien brać udziału w wydarzeniach sportowych organizowanych przez inne podmioty, tylko leczyć kontuzję.

Na ten moment Najman w żaden sposób nie odniósł się do słów Tańculi. W jego kierunku padają jednak poważne zarzuty o celowe szkodzenie pracodawcy, więc niewykluczone, że już wkrótce odpowie włodarzowi Prime MMA.

Przypomnijmy, że gala Prime MMA 17 odbędzie się już 13 czerwca w Hali Sportowej Częstochowa.

Marcin Najman

Marcin Najman, Jacek Murański

Marcin Najman





