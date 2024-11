Głośno o ślubie gwiazdy TVN z dziennikarzem sportowym. To on ją wspierał w chorobie

Dziennikarka TVN-u Joanna Kryńska kilka dni temu poinformowała, że wyszła za mąż za swojego ukochanego, Grzegorza „Gabora” Jędrzejewskiego. Choć w ich związku to ona generalnie uchodzi za bardziej znaną, w świecie sportu to jej ukochany wiedzie pierwsze skrzypce. I to nie tylko dlatego, że prowadzi program sportowy, ale także jest bramkarzem Reprezentacji Artystów Polskich i Reprezentacji Dziennikarzy.