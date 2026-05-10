Głośno o Semirunniju, a teraz Szpilka. Zaczęło się, kwota już jest astronomiczna

Pod koniec kwietnia w polskim internecie stało się coś, o czym do dziś rozpisuje się cały świat. Wszystko zaczęło się od pomysłu rapera Bedoesa, który postanowił połączyć siły z podopieczną fundacji Cancer Fighters, Mają Mecan, i wydać wspólny utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Już po premierze na niesamowity gest zdecydował się Łatwogang. Influencer w mediach społecznościowych ogłosił, że za każde polubienie jego filmiku będzie słuchał utworu przez sekundę. Takim oto sposobem rozpoczął się trwający ponad 9 dni livestream na platformie YouTube, podczas którego Łatwogang słuchał w zapętleniu piosenki rapera i chorej na nowotrów dziewczynki, przy okazji zbierając środki na wsparcie fundacji Cancer Fighters

Już po kilku dniach influencer uświadomił sobie, że będzie to coś więcej, niż zwyczajna transmisja na żywo. W akcję angażowało się coraz więcej osób, a kwota, która miała ostatecznie trafić na konto fundacji Cancer Fighters, rosła w niesłychanie szybkim tempie. W trakcie trwania transmisji do Łatwoganga dołączyło wiele znanych postaci ze świata polskiego show-biznesu i sportu. Na przepiękny gest zdecydował się m.in. Władimir Semirunnij, który nie tylko zgolił głowę na łyso w geście solidarności z chorującymi na raka osobami, ale także oddał na aukcję swój medal olimpijski.

Rękawice Artura Szpilki z walki o mistrzostwo świata trafiły na licytację. Wielkie zainteresowanie

Do panczenisty dołączył także Artur Szpilka. Ostatniego dnia transmisji wybitny polski pięściarz zjawił się osobiście w kawalerce Łatwoganga i stoczył "pojedynek" z Arkadiuszem Wrzoskiem. Zanim jednak panowie zmierzyli się na macie, "Szpila" wygłosił komunikat. Postanowił on bowiem przekazać na licytację niezwykle ważny dla niego przedmiot - rękawice, w których walczył o mistrzostwo świata WBC wagi ciężkiej z Deontayem Wilderem w 2016 roku.

Pochodzący z Wieliczki pięściarz dotrzymał słowa, a na początku maja na Allegro rozpoczęła się oficjalna licytacja jego rękawic bokserskich. "Na licytację trafiają rękawice z tamtej walki: złote, renomowanej marki Grant, w rozmiarze 10 oz. Dla fana boksu to kawałek sportowej historii i przedmiot, który świetnie odnajdzie się w kolekcji, gablocie albo domowej salce treningowej. Rękawice zostały przekazane na aukcję charytatywną przez Artura Szpilkę podczas streamu u Łatwoganga" - czytamy w opisie aukcji.

Na ten moment w licytacji udział bierze aż 26 osób, a aktualna cena wynosi 10 250 złotych (stan na 10 maja, godz. 15:30). Aukcja potrwa jeszcze 22 dni i zakończy się 1 czerwca o godz. 20.00. Można więc przypuszczać, że cena końcowa będzie jeszcze bardziej imponująca.

