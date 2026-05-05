Głośno o podopiecznej Wiktorowskiego. Wielki powrót, przyćmiła inne gwiazdy

Naomi Osaka to bez wątpienia jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w tourze. Japońska zawodniczka jest byłą liderką światowego rankingu kobiecego tenisa, a na swoim koncie ma również cztery wielkoszlemowe tytuły wywalczone podczas Australian Open w sezonach 2019 i 2021, a także US Open w latach 2018 i 2020.

Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego znalazła się w gronie tenisistek zgłoszonych do turnieju Internazionali BNL d'Italia, jednak w dniu losowania drabinki stało się jasne, że do Włoch Japonka dotrze z małym opóźnieniem. Jak wyjawiła za pośrednictwem mediów społecznościowych dziennikarka Jessica Schiffer, 28-latka przed startem zmagań w Rzymie miała zaliczyć jedno jedno, bardzo ważne wystąpienie za oceanem.

Naomi Osaka olśniła na MET Gali. Ledwo można było ją poznać

Zgodnie z zapowiedziami Naomi Osaka w nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego zameldowała się w nowojorskim Metropolitan Museum Of Art, aby wziąć udział w tegorocznej edycji MET Gali. Hasłem przewodnim tym razem było "Fashion is Art", a więc "Moda to sztuka". Wiadomo było więc, że na czerwonym dywanie nie zabraknie nietuzinkowych kreacji.

Japońska tenisistka na tę ważną okazję połączyła siły z absolutnym gigantem - kreację przygotował Robert Wun Couture. Osaka na czerwonym dywanie zaprezentowała się w ogromnym, białym kapeluszu i przypominającym suknię płaszczu w tym samym kolorze, który charakteryzował się "architektonicznymi" ramionami, ukrytymi wstawkami i długą, przypominającą pelerynę spódnicą. Oba elementy były ozdobione delikatnymi, czerwonymi piórami, przez co Osaka była praktycznie nie do poznania.

Naomi Osaka na MET Gali Julian Hamilton Getty Images

Na tym jednak była liderka światowego tenisa się nie zatrzymała - znana z miłości do mody sportsmenka dała fotografom moment, aby ujęli jej kreację, a w drodze po schodach Metropolitan Museum Of Art pozbyła się wierzchniego elementu garderoby i odsłoniła olśniewającą, podkreślającą talię suknię, którą zdobiły kryształy Swarovskiego. Jak donosi "InStyle", kreację tę tworzono ręcznie, a jej wykonanie zajęło... 3280 godzin, a więc ponad 136 dni.

Naomi Osaka na MET Gali Kevin Mazur/MG26 Getty Images

Po zakończeniu MET Gali Naomi Osakę czeka podróż do Europy. Zmagania w ramach turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie Japonka rozpocznie od drugiej rundy, a w tej zmierzy się w triumfatorką spotkania Katie Boulter - Eva Lys.

