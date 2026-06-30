Za nami oficjalne rozpoczęcie 139. edycji Wimbledonu. Już w pierwszej rundzie nie obyło się bez niespodzianek - z szansami na wielkoszlemowe trofeum w singlu pań pożegnały się Maja Chwalińska i Qinwen Zheng, w grze pojedynczej panów natomiast z gry już na tym etapie wyeliminowani zostali Casper Ruud, Andriej Rublow i Cameron Norrie.

Największą sensację sprawiła jednak Naomi Osaka. Japonka co prawda nie przegrała swojego spotkania - ba, Elsę Jacquemot pokonała 6:1, 7:5 - jednak wywołała ogromne poruszenie jeszcze zanim zdążyła zaserwować pierwszą piłkę. Wszystko przez strój, w którym podopieczna Tomasza Wiktorowskiego pojawiła się na korcie.

We współpracy z pochodzącą z Tokio projektantką Haną Yagi tenisistka przygotowała kreację inspirowaną japońskimi strojami ceremonialnymi. "Lubię wykorzystywać modę jako medium do opowiadania historii. Każde wyjście na kort to okazja, by wprowadzić ludzi do mojego kreatywnego świata. To, że ludziom na tym zależy i z niecierpliwością czekają na to, co przyniesie przyszłość, jest również całkiem fajne" - wyznała Japonka w wywiadzie dla British Vogue.

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Na temat kreacji Japonki już teraz rozpisują się światowe media na czele z New York Times, BBC, People, Elle i The Washington Post.

Naomi Osaka nie pierwszy raz zaskoczyła stylizacją

Nie od dziś wiadomo, że Naomi Osaka jest ogromną fanką mody i nie boi się eksperymentować ze swoimi tenisowymi kreacjami. W tym roku Japonka ekstrawaganckimi stylizacjami zachwyca głównie na wielkoszlemowych imprez - podczas Australian Open na kort wychodziła w białych szerokich spodniach, a na głowie miała kapelusz z welonem. Do tego trzymała ozdobny parasol.

O podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego zrobiło się głośno po raz kolejny podczas turnieju Rolanda Garrosa, gdy na kort wyszła w złotej kreacji, pod którą ukryta była cekinowa sukienka tenisowa.

Wimbledon trwa. Iga Świątek broni tytułu w Londynie

Po pierwszym dniu rywalizacji na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club z szansą na wielkoszlemowe trofeum pożegnały się trzy reprezentantki Polski rywalizujące w singlu. Z Mirrą Andriejewą przegrała 5:7, 4:6 Magda Linette, Magdalena Fręch pokonana została przez Annę Kalinską 6:7(5), 6:4. Maja Chwalińska natomiast przegrała z kwalifikantką Mananchayą Sawangkaew 6:2, 5:7, 2:6. Na pierwszy mecz na wimbledońskich kortach czeka obrończyni tytuły w grze pojedynczej pań, Iga Świątek. Jej rywalką będzie Taylor Townsend.

W singlu panów w pierwszej rundzie Hubert Hurkacz pokonał Caspera Ruuda 6:4, 6:2, 7:6 (7), Kamil Majchrzak natomiast zmagania rozpocznie we wtorek 30 czerwca od starcia z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.

Zmagania wszystkich reprezentantów Polski na tej wielkoszlemowej imprezie śledzić można na bieżąco na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

Naomi Osaka na Wimbledonie MIke Egerton East News

Naomi Osaka przed meczem z Aryną Sabalenką JULIEN DE ROSA AFP

Wejście Naomi Osaki na Rod Laver Arenę Martin Keep AFP





Magdalena Fręch - Anna Kalinska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport