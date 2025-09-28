Głośno o córce legendy. Ma dopiero 16 lat, a tu takie doniesienia

O miłości Tysona Fury'ego i jego żony Paris mówi się od lat jako o jednej z najpiękniejszych historii w świecie sportu. Para poznała się jeszcze jako nastolatkowie i od tamtej pory pozostaje nierozłączna. W 2008 roku pobrali się w Doncaster, a pięć lat później, już jako rodzice, odnowili przysięgę małżeńską w Nowym Jorku. Niedawno postanowili zrobić to po raz trzeci - tym razem w kameralnej atmosferze francuskiej Nicei. Na ślubie towarzyszyły im wszystkie ich dzieci, co dla obojga było szczególnie ważne. Paris i Tyson podkreślają w wywiadach, że rodzina jest dla nich fundamentem i największym życiowym osiągnięciem, nawet większym niż sportowe trofea.

Małżonkowie doczekali się siedmiorga pociech - czterech synów i trzech córek. Choć życie rodziny toczy się w blasku fleszy, Fury'owie starają się wychowywać dzieci w zgodzie z tradycyjnymi wartościami. Paris często dzieli się na Instagramie urywkami codzienności, pokazując, że w domu mistrza wagi ciężkiej życie toczy się podobnie jak w wielu innych rodzinach: jest gwarno, radośnie, ale i odpowiedzialnie. To właśnie dzieci są spoiwem ich związku i powodem, dla którego Tyson i Paris wielokrotnie podkreślają wagę lojalności i wspólnego działania.

Ceremonia medalowa MŚ w boksie z udziałem Julii Szeremety Polsat Sport

16-letnia córka Tysona Fury'ego zaręczona. Matka nastolatki zabrała głos

Najstarsza z córek, Venezuela, niedawno znalazła się w centrum medialnego zainteresowania. W piątek obchodziła 16. urodziny, które świętowała w gronie najbliższych. To właśnie podczas tej imprezy wydarzyło się coś, co zaskoczyło wszystkich obecnych - jej chłopak, bokser Noah Price, uklęknął przed nią i poprosił o rękę. Venezuela powiedziała "tak", a całą sytuację uwieczniła na nagraniu Paris Fury. Ta nie kryła emocji w mediach społecznościowych. "Gratulacje dla Venezueli i Noaha z okazji zaręczyn. Oboje jesteście jeszcze młodzi, ale kiedy się wie, to się wie! Nadal jestem w szoku, ale bardzo się cieszę z waszego szczęścia. Ja i tata nie moglibyśmy być bardziej dumni" - napisała na Instagramie. Do wpisu dołączyła również rodzinne zdjęcie, na którym widać szczęśliwych rodziców, narzeczonych i uśmiechy świadczące o tym, jak ważna była to chwila.

Rozwiń

Reakcje internautów okazały się mieszane. Część osób zwracała uwagę, że 16 lat to bardzo młody wiek na tak poważne decyzje. Pojawiały się komentarze w stylu: "To wciąż dziecko" czy "Dopiero co skończyła 16 lat, to trochę szalone". Inni natomiast podchodzili do sprawy z większą wyrozumiałością, przypominając, że Tyson i Paris sami zaczynali swój związek jako nastolatkowie. "Kiedy wiesz, to wiesz. Ogromne gratulacje!" - pisali zwolennicy młodej pary.

Tyson Fury JUSTIN TALLIS / AFP AFP

Tyson Fury i jego żona Paris AFP

Tyson Fury WIKTOR SZYMANOWICZ / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP AFP