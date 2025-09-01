Głośno o bracie Tysona Fury'ego. Spróbował swoich sił w innej dyscyplinie

Tyson Fury to absolutna legenda boksu. Jest byłym mistrzem świata organizacji WBC, WBO, IBO, IBF oraz byłym super czempionem WBA, byłym mistrzem Wielkiej Brytanii w wadze ciężkiej, a także byłym mistrzem federacji CBC. "The Gypsy King" nie jest jednak jedyną osobą w rodziny, która zajmuje się sportem. Sukcesy na arenie międzynarodowej odnosi bowiem także jego brat, Tommy.

Tommy Fury zadebiutował jako triathlonista. Na mecie czekały na niego partnerka i córka

26-letni Tommy Fury, choć znany ze swojej siły w bokserskim narożniku, udowodnił, że potrafi również walczyć z własnymi słabościami na otwartej trasie. Triathlon, w którym wziął udział, obejmował 2 kilometry pływania, 80 kilometrów jazdy na rowerze i 18 kilometrów biegu. Choć przygotowania do takiego wysiłku znacznie różnią się od tych bokserskich, Tommy nie zawahał się podjąć wyzwania. Jak przyznał, motywacją była jego rodzina - partnerka Molly-Mae Hague oraz ich dwuletnia córeczka Bambi.

Na Instagramie, tuż po ukończeniu zawodów, opublikował poruszający wpis: "To było dla was!". Podkreślił, że cały start dedykował swojej ukochanej i córce, a ich obecność - fizyczna i duchowa - była dla niego kluczowa w najtrudniejszych momentach. Symbolicznym gestem było też założenie podczas etapu rowerowego specjalnego kasku z imieniem "Bambi", ozdobionego złotymi naklejkami. Fury nazwał go swoim "szczęśliwym talizmanem", który miał mu przypominać o tym, po co i dla kogo walczy.

Największe emocje przyszły jednak podczas końcowego etapu - 18-kilometrowego biegu. Na skraju wyczerpania, gdy każdy krok wymagał nadludzkiego wysiłku, Tommy miał wrażenie, że widzi Molly i Bambi stojące przy trasie. Jak napisał później: "To był najjaśniejszy moment zawodów. Bardzo tego potrzebowałem. Sprawiło, że zacząłem biec szybciej, aby dotrzeć do końca i zobaczyć ich". Ta iluzja stała się dla niego impulsem do ostatniego zrywu.

O wyczynie Fury'ego rozpisują się zagraniczne media. "26-letni bokser podjął się wyzwania wytrzymałościowego na dystansie 100 km, obejmującego bieganie, pływanie i jazdę na rowerze - po zaledwie 10 dniach treningu" - czytamy na portalu "The Sun". "Bokser Tommy Fury zamienił w ten weekend ring bokserski na sport wytrzymałościowy, kończąc zawody triathlonowe na poziomie Mistrzostw Świata w Saint-Raphael we Francji" - przekazano z kolei na portalu "Kursiv". "Tommy Fury, bokser z wieloletnim doświadczeniem, otrzymał wsparcie od Molly-Mae Hague oraz ich dwuletniej córki Bambi po zakończeniu trudnego triathlonu. Na mecie przytulił i namiętnie pocałował Molly-Mae, celebrując swoje zwycięstwo" - odnotowano na portalu "112.ua".

