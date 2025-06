Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan są małżeństwem od 2016 roku, a poznali się trzy lata wcześniej. Ona miała już za sobą małżeństwa z tajemniczym Łukaszem Bukaczewskim oraz aktorem Jackiem Rozenkiem, on rozwód z Sylwią Majdan i Dorotą "Dodą" Rabczewską.

Znów głośno o małżeństwie Majdanów. Ostatnia noc była kluczowa

Ostatniej nocy to się jednak zmieniło. Wtedy to odbyła się gala Plejady, na której Majdanowie także się pojawili. Małgorzata miała tego wieczora odebrać jedną z nagród.

Całą imprezę prowadził w tym roku wokalista Andrzej Piaseczny, który w pewnym momencie postanowił dość niespodziewanie zadrwić z przeszłości Radosława. Były piłkarz pojawił się bowiem na scenie, by wręczyć nagrodę swej ukochanej.

Wtedy to został zapytany, czy wierzy w magię, bo chyba ma spore doświadczenie w tej kwestii, skoro grał w reprezentacji Polski. Radosław postanowił odpowiedzieć w dość zaskakujący sposób, wspominając przy okazji o swej wybrance.

"Tak, tak, natomiast zaskoczę cię odpowiedzią, bo jeżeli chodzi o moją przygodę i refleksję z magią, to jest sytuacja, kiedy poznałem moją żonę i na pierwszej randce u mnie w domu wyciągnąłem talię kart, potasowałem i powiedziałem: Małgosiu, jeżeli wyciągniesz damę kier, to znaczy, że jesteśmy sobie przeznaczeni " - wygłosił ze sceny sportowiec.

Piaseczny nie gryzł się w język ws. przeszłości Majdana. Doszło do scen

Na to od razu wtrącił się Piaseczny, które postanowił nieco zakpić sobie z przeszłości Majdana: "Dobrze, że powiedziałeś 'Małgosiu', bo już chciałem zapytać, którą żonę".

Radosław nie był w stanie ukryć swego wzburzenia "żartem" kolegi, ale stwierdził jedynie, że "to nie było miłe". Kilka minut później na scenie pojawiła się za to urażona Małgorzata, która miała nieco więcej Piasecznemu do powiedzenia.