Nie wszyscy sportowcy zaliczą mijający rok do udanych. A na pewno nie pod względem uczuciowym. W ich życiu prywatnym dochodziło do poważnych zawirowań, które w zdecydowanej większości przypadków kończyły się rozwodem bądź rozstaniem. I to nierzadko w atmosferze skandalu. Były zdrady, niespodziewane oświadczenia oraz wiele wylanych łez.

Styczeń 2021: Lothar Matthaeus rozwiódł się z piątą żoną. Już ma nową partnerkę

Lothar Matthaeus jest uważany za legendę niemieckiego futbolu i jednego z najlepszych pomocników w historii piłki nożnej. Podczas kariery święcił ogromne sukcesy, jest m.in. rekordzistą pod względem liczby występów na mistrzostwach świata, liderem pod względem rozegranych meczów w barwach reprezentacji Niemiec, siedmiokrotnym mistrzem Niemiec z Bayernem Monachium, laureatem Złotej Piłki i mistrzem Europy. Ale niemal równie głośno co o jego piłkarskich osiągnięciach jest o jego życiu uczuciowym.



Sportowiec był żonaty pięciokrotnie : z Silvią (mają dwie córki, małżeństwo rozpadło się po 11 latach), z Lolitą Moreną (mają syna, po 5 latach orzeczono rozwód), z Marijanną Kostić (małżeństwo przetrwało 4 lata), z Kristiną Lilianą Chudinową (byli małżeństwem przez 2 lata) oraz z Anastasią Klimko.

Anastasię poślubił w 2014 roku, a chwilę później para doczekała się syna. Niedawno ujawniono, że Matthaeus jest już po rozwodzie z matką swojego najmłodszego dziecka. Rozprawa odbyła się w styczniu 2021 roku, lecz wiadomość o tym przez dłuższy czas nie była ujawniana publicznie.



Rozwiedliśmy się na początku tego roku, ale nikt o to nie pytał. W pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że nasze drogi rozeszły się. Nie było kłótni, gniewu, innych partnerów. Dobrze się dogadujemy i nadal utrzymujemy przyjacielskie stosunki. Najważniejsze jest dobro naszego syna - tłumaczył Lothar w rozmowie z "Bildem".

Były piłkarz znów się zakochał. Z nową wybranką spędził wakacje na Mykonos, ale na razie nie chce mówić o tym związku. Twierdzi, że to jeszcze świeża sprawa i za wcześnie, by zdradzać szczegóły.



Kwiecień 2021: Iker Casillas i Sara Carbonero zaszokowali fanów. Ogłosili rozwód

Wielka Brytania ma Beckhamów, Polska Lewandowskich, a Hiszpanie mieli inną, najpopularniejszą sportową parę. Mowa o Ikerze Casillasie i Sarze Carbonero. Rozwód popularnych małżonków był szokiem dla ich fanów z całego świata. Były bramkarz reprezentacji Hiszpanii i Realu Madryt oraz znana dziennikarka w marcu ogłosili, że nie są już razem, a w kwietniu sąd orzekł rozwód .

Ujawniono szczegóły rozwodowego porozumienia. Dzieci - Lucas i Martin - zostali z mamą, ale ojciec może je często odwiedzać. Matka i chłopcy żyją w willi z basenem, w której przez lata mieszkała cała rodzina.



Iker i Sara pobrali się w 2016 roku, a wcześniej przez 7 lat byli parą. Po rozwodzie wydali oświadczenie.



Zarówno Sara, jak i ja czujemy się niezmiernie dumni z naszej rodziny, którą stworzyliśmy (...). Dzisiaj ruszamy odmiennymi ścieżkami, ale będziemy wspólnie kontynuować wspaniałe zadanie, jakim jest bycie oddanymi rodzicami (...). To bardzo przemyślana decyzja, którą podejmujemy za obopólną zgodą. Szacunek, uczucie i przyjaźń na zawsze z nami pozostaną. Naszym priorytetem jest miłość i dobro naszych dzieci - napisali i dodali, że już więcej nie będą wypowiadać się publicznie o rozwodzie.

Czerwiec 2021: Jakub Rzeźniczak rozstał się z matką swojego syna na miesiąc przed porodem

W 2016 roku Jakub Rzeźniczak poślubił modelkę, Edytę Zając . Wydawało się, że to małżeństwo na dobre i na złe, lecz ku zaskoczeniu fanów po czterech latach para rozwiodła się. Na jaw wyszło, że rok po ślubie piłkarz został ojcem, na świecie pojawiła się mała Inez. Natomiast jej mamą nie jest ówczesna żona sportowca, a zupełnie inna kobieta, Ewelina .

W marcu 2020 roku Rzeźniczak związał się z kolejną w jego życiu kobietą. Mowa o Magdalenie Stępień . Jednak ich związek nie trwał zbyt długo. Rozstali się w czerwcu bieżącego roku, na miesiąc przed narodzinami ich synka. Chłopiec przyszedł na świat w lipcu i otrzymał imię Oliwier.



Stępień wychowuje dziecko właściwie sama. Ojca chłopca nie było w ważnych momentach, chociażby na chrzcie świętym.

Tata koniec końców nie dotarł na chrzest Oliwierka. Był żywo zainteresowany i bardzo chciał być, ale coś się wydarzyło. Nie chcę o tym mówić - wyjawiła Magdalena w "Dzień dobry TVN".

Miesiąc po narodzinach syna Jakub Rzeźniczak potwierdził, że jest już w nowym związku. Jego partnerką jest Paulina.



Zdjęcie Jakub Rzeźniczak i Magdalena Stępień /Norbert Nieznanicki /AKPA

Sierpień 2021: Katarzyna Skowrońska ogłosiła, że jest po rozwodzie

O tym, że popularna była siatkarka jest po rozwodzie, opinia publiczna dowiedziała się w sierpniu, choć orzeczenie sądu wydano kilka miesięcy wcześniej.

Katarzyna Skowrońska, która chroni życie prywatne, od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowe bardziej osobiste fotografie i wyznania. Właśnie to uczyniła w wakacje, gdy wszem i wobec ogłosiła rozstanie z Jakubem Dolatą, z którym wzięła ślub w czerwcu 2006 roku.

Ponieważ jestem zirytowana i znudzona odpowiadaniem setny raz na to samo pytanie w sprawie mojego stanu cywilnego oraz czytaniem nieprawdziwych informacji na swój temat w sieci, chciałabym wszystkich poinformować ze od kilku miesięcy jestem po rozwodzie i zamknęłam tamten rozdział życia (...). Ps: Zapewniam Was, że życie po rozwodzie też jest piękne - napisała na Instagramie.

Zdjęcie Jakub Dolata i Katarzyna Skowrońska, styczeń 2020 / Piotr Molecki / East News

Sierpień 2021: Jimmy Bartel zakończył romans tuż po rozwodzie. Znów jest zakochany

Tą historią żyją Australijczycy oraz fani futbolu. Jimmy Bartel, popularny sportowiec występujący niegdyś w Geelong Football Club, w sierpniu bieżącego roku sfinalizował rozwód z Nadią, z którą ma dwóch synów. Byli małżeństwem od 2014 roku.

Kilka miesięcy po tym, jak na świecie pojawił się ich drugi syn, na jaw wyszło, że Jimmy jest w innym, poważnym związku. Jego kochanką okazała się Lauren Mand. Gdy sąd orzekł rozwód sportowca i jego żony, niespodziewanie rozpadła się także relacja mężczyzny z Lauren.



W grudniu bieżącego roku Bartel poinformował, że ma nową dziewczynę. Jest nią Amelia Shepperd. Były zawodnik AFL stwierdził, że u jej boku "jest szczęśliwy jak nigdy dotąd".

Wrzesień 2021: Fernando Gago zdradził Giselę Dulko z jej przyjaciółką

Argentyńska tenisistka i mistrzyni wielkoszlemowego Australian Open 2011 w grze podwójnej, Gisela Dulko, oraz piłkarz Fernando Gago rozstali się w atmosferze skandalu. Okazało się, że sportowiec zdradził żonę z jej najlepszą przyjaciółką. Dulko nakryła ich razem w małżeńskiej sypialni.



Gisela spakowała siebie i troje dzieci i bez wahania wyprowadziła się z domu. Dodatkowo przepisała pociechy do innej szkoły, bo nie chciała, by te widywały kochankę ojca, której dziecko chodzi do tej samej placówki.

Zdjęcie Gisela Dulko i Fernando Gago / Gabriel Rossi/LatinContent / Getty Images

Październik 2021: Mauro Icardi i Wanda Nara - małżeństwo pełne wzlotów i upadków

Losy małżeństwa Wandy Nary i Maura Icardiego pełne są wzlotów i upadków, zwłaszcza w ostatnim czasie. W październiku kobieta zaczęła sugerować, że jej mąż dopuścił się zdrady. Podobno miał nawiązać romans z argentyńską aktorką, piosenkarką i modelką, Chiną Suarez.

Wanda usunęła z profilu na Instagramie wszystkie zdjęcia z mężem. Lecz po jakimś czasie on opublikował wpis sugerujący, że między nim a ukochaną sprawy unormowały się . "Dziękuję, kochanie, że nadal wierzysz w tę wspaniałą rodzinę. Dziękuję, że jesteś, kocham Cię" - napisał obok zdjęcia z Narą.



Jednak zaraz po tym Wanda opuściła Paryż i, jak donosiła zagraniczna praca, nie chciała mieć nic wspólnego z Maurem. Obecnie małżonkowie chyba znów są razem. Tak przynajmniej wynika ze zdjęć udostępnianych przez Icardiego. W grudniu celebrowali razem urodziny Nary.



Listopad 2021: Eric Abidal wdał się w romans z piłkarką. Żona chce rozwodu

Kilka tygodni temu światło dzienne ujrzały nieprzyjemne fakty z życia Erica Abidala. Okazało się, że sportowiec zdradzał żonę z piłkarką Paris Saint-Germain, Kheirą Hamraoui. Romans wyszedł na jaw przypadkiem. Sportsmenka została napadnięta , a napastnicy mieli do niej krzyczeć, że "sypia z żonatymi". W toku śledztwa okazało się, że karta SIM, której używała, zarejestrowana jest na Abidala. I tak po nitce do kłębka dotarto do bliskiej relacji kobiety z byłym reprezentantem Francji.

Hayet Abidal poinformowała o złożeniu pozwu rozwodowego.

Skruszony niewierny mąż publicznie przeprosił ukochaną za doznane krzywdy. Prosił ją o wybaczenie i deklarował, że żona "jest kobietą jego życia". Jednak chyba na niewiele się to zdało.



Hayet i Eric wzięli ślub w 2007 roku i doczekali się pięciorga dzieci. Żona piłkarza deklaruje na swoim profilu na Instagramie, że obecnie jest samodzielną mamą.



