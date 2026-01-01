Sebastian Kulczyk to właściciel Kulczyk Investments. Jak czytamy na stronie internetowej tego międzynarodowego domu inwestycyjnego, jest "międzynarodowym inwestorem, przedstawicielem czwartego pokolenia rodziny polskich przedsiębiorców, od dwóch dekad aktywnie zaangażowanym w budowę i rozwój sektora nowych technologii".

W 2020 roku założył Pho3nix Foundation prowadzącą wiele inicjatyw społecznych, chociażby takie wspierające edukację i rozwój sportowy dzieci na całym świecie. Według danych fundacji pomogła ona już ponad milionowi takowych.

- Wierzymy, że wartości związane ze sportem odgrywają kluczową rolę w rozwoju osobistym każdego człowieka. Budują jego charakter od najmłodszych lat i wyrabiają nawyki, pomocne na każdej płaszczyźnie życia - mówił w 2021 r. członek zarządu Wojciech Kruczyński.

Wsparcie jest kierowane w osobnym programie również dla profesjonalnych sportowców.

- Sport od zawsze był moją pasją, ale również źródłem inspiracji, która dała początek Pho3nix Foundation. Zdecydowała się dodatkowo wesprzeć sportowców, dając im szansę pełnego skupienia na treningach i zadbaniu o najdrobniejsze detale przygotowań, które na ich poziomie, w walce o jak najlepsze życiowe wyniki, mogą okazać się decydujące w zdobyciu olimpijskiej kwalifikacji - mówił Kulczyk w 2021 roku, gdy zawodnicy napotkali perturbacje w przygotowaniach z uwagi na pandemię.

Fundacja Kulczyka pomaga sportowcom przed igrzyskami. Teraz nie jest inaczej

Pho3nix Athletes Program to inicjatywa wspierająca finansowo sportowców w treningach i podróżach. Ma pomóc w budowaniu formy i przesuwaniu granic swoich możliwości w drodze na igrzyska olimpijskie lub paralimpijskie. Odbyło się już kilka etapów tego programu - przed zawodami w Tokio (2021), Pekinie (2022), Paryżu (2024) i Mediolanie (2026).

Jak dotąd objął niemal 100 zawodników z 30 krajów z 6 kontynentów w 31 różnych dyscyplinach sportowych. Jego sportowcy i absolwenci (wśród których są Aleksandra Mirosław, Aleksandra Król-Walas czy Radosław Kawęcki) zdobyli łącznie trzy złote medale, jeden srebrny, sięgnęli po trzy rekordy świata i rekord paralimpijski.

Do IO w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wspieranych jest 15 sportowców - tym razem nie ma wśród nich żadnego naszego rodaka.

