Głośna decyzja Kulczyka, pieniądze przed igrzyskami. To dało już kilka medali
Sebastian Kulczyk, właściciel Kulczyk Investments i założyciel Pho3nix Foundation, od lat inwestuje w rozwój sportu i wsparcie dla zawodników na przygotowania do igrzysk olimpijskich. Przełożyło się to już na kilka sporych sukcesów, zdobywane medale. Inicjatywa dociera do sportowców z wielu krajów. Nie inaczej będzie przed Mediolan i Cortina d'Ampezzo 2026.
Sebastian Kulczyk to właściciel Kulczyk Investments. Jak czytamy na stronie internetowej tego międzynarodowego domu inwestycyjnego, jest "międzynarodowym inwestorem, przedstawicielem czwartego pokolenia rodziny polskich przedsiębiorców, od dwóch dekad aktywnie zaangażowanym w budowę i rozwój sektora nowych technologii".
W 2020 roku założył Pho3nix Foundation prowadzącą wiele inicjatyw społecznych, chociażby takie wspierające edukację i rozwój sportowy dzieci na całym świecie. Według danych fundacji pomogła ona już ponad milionowi takowych.
- Wierzymy, że wartości związane ze sportem odgrywają kluczową rolę w rozwoju osobistym każdego człowieka. Budują jego charakter od najmłodszych lat i wyrabiają nawyki, pomocne na każdej płaszczyźnie życia - mówił w 2021 r. członek zarządu Wojciech Kruczyński.
Wsparcie jest kierowane w osobnym programie również dla profesjonalnych sportowców.
- Sport od zawsze był moją pasją, ale również źródłem inspiracji, która dała początek Pho3nix Foundation. Zdecydowała się dodatkowo wesprzeć sportowców, dając im szansę pełnego skupienia na treningach i zadbaniu o najdrobniejsze detale przygotowań, które na ich poziomie, w walce o jak najlepsze życiowe wyniki, mogą okazać się decydujące w zdobyciu olimpijskiej kwalifikacji - mówił Kulczyk w 2021 roku, gdy zawodnicy napotkali perturbacje w przygotowaniach z uwagi na pandemię.
Fundacja Kulczyka pomaga sportowcom przed igrzyskami. Teraz nie jest inaczej
Pho3nix Athletes Program to inicjatywa wspierająca finansowo sportowców w treningach i podróżach. Ma pomóc w budowaniu formy i przesuwaniu granic swoich możliwości w drodze na igrzyska olimpijskie lub paralimpijskie. Odbyło się już kilka etapów tego programu - przed zawodami w Tokio (2021), Pekinie (2022), Paryżu (2024) i Mediolanie (2026).
Jak dotąd objął niemal 100 zawodników z 30 krajów z 6 kontynentów w 31 różnych dyscyplinach sportowych. Jego sportowcy i absolwenci (wśród których są Aleksandra Mirosław, Aleksandra Król-Walas czy Radosław Kawęcki) zdobyli łącznie trzy złote medale, jeden srebrny, sięgnęli po trzy rekordy świata i rekord paralimpijski.
Do IO w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wspieranych jest 15 sportowców - tym razem nie ma wśród nich żadnego naszego rodaka.
Polska marzy o igrzyskach olimpijskich w 2040 roku. Walka rozpoczęła się w Paryżu. Powiało optymizmem