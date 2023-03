Gimnastyczka w centrum poważnej afery. Nagranie może ją pogrążyć

Olivia Dunne nie może narzekać na brak zainteresowania. Kobieta ma wiele pasji, którymi dzieli się w mediach. Największą rolę w jej życiu odgrywa jednak sport. W wieku 3 lat rozpoczęła przygodę z gimnastyką. W związku z licznymi treningami, kobieta postanowiła przejść na edukację prywatną. Jej kariera zaczęła bowiem nabierać tempa. Dostała się nawet do drużyny narodowej. W 2020 roku dołączyła do zespołu gimnastycznego LSU Tigers, który działa w college'u, do którego uczęszcza Dunne.