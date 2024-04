Gigantyczne poparcie dla polskiej mistrzyni. Rywale nie mieli szans

"Aniołki Matusińskiego" to ekipa doskonale znana fanom sportu. Miano to nosi grupa biegaczek na 400 metrów , które od momentu przejęcia funkcji trenera reprezentacji Polski przez Aleksandra Matusińskiego w 2012 roku, odnosiły największe sukcesy na turniejach międzynarodowych indywidualnie oraz w sztafecie. W tym jakże prestiżowym gronie znajdują się m.in. Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska i Małgorzata Hołub-Kowalik .

Małgorzata Hołub-Kowalik zmiażdżyła rywali. Ogromne poparcie wyborców