Gerard Pique w ogniu krytyki. Tenisiści nie zamierzali gryźć się w język

Firma "Kosmos" należąca do byłego piłkarza FC Barcelony kilka lat temu wykupiła prawa do organizacji turnieju Pucharu Davisa i tym samym zawodnik miał duży wkład w to, jak będą wyglądały te rozgrywki. Niestety nie wszystkim przypadły do gustu nowe rozporządzenia Hiszpana. Nazwano go nawet "grabarzem tej imprezy". W styczniu ITF wzięło pod uwagę ostrą krytykę wymierzoną w Pique i ogłosiło zakończenie współpracy.