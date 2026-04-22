Georgina Rodriguez nie wahała się ani chwili. Głośno o jej geście

Georgina Rodriguez to jedna z najpopularniejszych WAGs piłkarskich, a jej historia przypomina tę, którą opowiada się w przypadku księżniczek Disneya - zanim poznała swojego księcia z bajki, była jedynie szarą myszką. Do pierwszego spotkania jej i Cristiano Ronaldo doszło bowiem, kiedy Argentyńska modelka pracowała w butiku Gucciego w Madrycie. "Od momentu, gdy się zobaczyliśmy, utknęła w mojej głowie i od razu kliknęło" - opowiadał później mediom gwiazdor futbolu.

Dziś Georgina Rodriguez znana jest już nie tylko jako druga połówka legendy piłki nożnej - spełnia się w roli businesswoman, modelki oraz influencerki. Dzięki swoim działaniom zarabia naprawdę imponujące kwoty, jednak wciąż twardo stąpa po ziemi. Teraz WAG piłkarska udowodniła, że nie jej jej obojętny los innych i zdecydowała się podzielić swoim majątkiem z kimś, kto bardzo tego potrzebuje.

Georgina Rodriguez przekazała 120 tys. euro na pomoc choremu dziecku

Jak donosi portal "A BOLA", jako pierwsza na poruszający gest zdecydowała się siostra Georginy, Ivana Rodriguez. Influencerka wygrała program "Top Chef: Dulces y famosos", a zdobyte 100 tys. euro przekazała na rzecz fundacji "El Angel de Javi". Została ona stworzona w celu zebrania funduszy na leczenie chorego na NEDAMSS ośmioletniego Javiego. Jest to ultrarzadka, postępująca choroba genetyczna wywoływana mutacjami w genie IRF2BPL, która objawia się utratą nabytych umiejętności (mowy, ruchowych), napadami padaczkowymi, ataksją i autyzmem, zazwyczaj wczesnym dzieciństwie.

Potrzebne było aż 1,5 mln euro za sprowadzenie ze Stanów Zjednoczonych eksperymentalnej terapii genowej. Rodzina chłopca miała czas do początku maja, aby zebrać potrzebną kwotę. Wtedy do akcji wkroczyła Georgina Rodriguez. Kiedy ukochana Cristiano Ronaldo dowiedziała się o sytuacji Javiego i o tym, że do celu wciąż brakuje jeszcze 120 tys. euro (około 510 tys. złotych), nie wahała się ani chwili i błyskawicznie wykonała przelew.

"Rozpłakałam się. Szybko zadzwoniłam do mamy Javiego, która również płakała, była niesamowicie wzruszona" - tak decyzję siostry skomentowała Ivana (cytat za portalem "Hola!").

