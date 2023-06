Georgina może się nieźle wzbogacić. Wyciekły informacje o związku Ronaldo

Cristiano Ronaldo jest obecnie jednym z najbardziej popularnych piłkarzy na całym świecie. Jego życiem prywatnym interesują się zagraniczne media. Portugalczyk w przeszłości związany był ze znanymi gwiazdami show-biznesu, jednak od kilku lat jego serca należy do Georginy Rodriguez. Wspólnie z Argentynką wychowuje piątkę swoich pociech. Para na początku tego roku przeprowadziła się z dziećmi na inny kontynent. Było to spowodowane transferem "CR7", który reprezentuje teraz barwy Al-Nassr.

Jak się okazuje, życie w Arabii Saudyjskiej mocno wpłynęło na związek sportowca. Hiszpanie obnażyli wizerunek modelki, zarzucając jej, że przez nią utytułowany zawodnik jest nieszczęśliwy. Wszystko spotęgowało zachowanie Argentynki.

"Georgina spędza cały dzień w centrum handlowym w Rijadzie i to nie podoba się piłkarzowi. Kobieta nic nie robi, tylko wydaje pieniądze, a najgorsze w tym jest to, jej zdaniem to jest normalne zachowanie" - stwierdził dziennikarz Daniel Nascimento.

"Podkreślę to, co mówię od miesięcy. Rodriguez i Ronaldo prawdopodobnie się rozejdą. Rzeczywistość jest taka, że 'CR7' ma jej dość i ślubu nie będzie" - dodał z kolei Leo Caeiro.

W opozycji do słów przedstawicieli mediów stanęli bliscy gwiazdora, zarzucając dziennikarzom rozpowszechnianie kłamstw. Swoje zdanie wyraziła również znana WAG i sam piłkarz. " Moja rodzina jest zawsze ze mną, Gio jest ze mną we wszystkich moich projektach i ja też ją wspieram w 100 procentach. Ona zawsze będzie ze mną, a ja z nią. We dwoje jesteśmy najsilniejsi" - podkreślił sportowiec, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Do jednej bramki (odc. 97) Jedenastka sezonu Ligi Mistrzów. Analiza ekspertów. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez zawarli ważną umowę. Dotyczy przyszłości

Teraz związek piłkarza Al-Nassr i modelki postanowili wziąć po lupę portugalscy dziennikarze, którzy odkryli ciekawy fakt dotyczący pary. Jak podaje "TV GUIA", zakochani mieli podpisać pakt, który określa zasady związane z ewentualnym ślubem lub separacją. Proces został przeprowadzony przez Jorge Mendesa, byłego menadżera "CR7". Mężczyzna chciał chronić majątek zawodnika i jednocześnie zadbał o przyszłość influencerki.

Umowa dotyczy domu w Madrycie, który stanie się własnością Georginy, jeśli dojdzie do rozstania. Co więcej, modelka miałaby prawo do otrzymywania dużej emerytury w wysokości ponad 100 000 euro miesięcznie do końca życia w przypadku separacji.

Georgina Rodriguez / FILIPPO MONTEFORTEAFP / AFP

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez / AFP

Cristiano Ronaldo wraz z partnerką - Georginą Rodriguez / AFP