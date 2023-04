"Gdy miałam udar, był ze mną". Poruszające zwierzenie mamy Marcina Gortata

Marcin Gortat jest bez wątpienia zaliczany do grona największych gwiazd polskiego sportu. Urodzony w Łodzi koszykarz z początku próbował swoich sił w lekkoatletyce i... piłce nożnej. Mężczyzna odnosił nawet spore sukcesy, jednak w wieku 18 lat zdecydował, że futbol to nie jego powołanie. Wtedy zaczął karierę koszykarską. Gortat zachwycał formą do tego stopnia, że kilka miesięcy później otrzymał powołanie do reprezentacji Polski do lat 20. Następnie dołączył do seniorskiej drużyny narodowej.