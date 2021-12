Defensor, który trafił do drużyny latem 2020 roku z Lille jest jedną z najważniejszych postaci w zespole "Kanonierów". Jeszcze większy rozgłos, niż postawa na murawie przyniosła mu niedawna sytuacja, z którą musiał się zmierzyć.

Gwiazdor Arsenalu powstrzymał złodzieja

Do garażu w domu, zamieszkałym przez zawodnika w sierpniu tego roku włamał się uzbrojony w kij bejsbolowy złodziej. Gabriel początkowo próbował rozwiązać sprawę w pokojowy sposób, lecz gdy został zaatakowany, nie tylko zdołał się obronić, walcząc gołymi rękoma z napastnikiem, ale zmusił go nawet do ucieczki.



Angielska policja opublikowała nagrania całego zdarzenia, na których można dokładnie obejrzeć całe zdarzenie. Dzięki porzuconej na miejscu zdarzenia czapce udało się też zidentyfikować napastnika, który został skazany na pięć lat więzienia.



Sprawa bardzo szybko zyskuje rozgłos w mediach. W ciągu kilku godzin nagranie pojawiło się między innymi w internetowych serwisach "Daily Mail" czy "Evening Standard", a także w popularnym "SportsBible".



C

Reklama