Franciszek Smuda przed laty stracił wielką fortunę. Mało kto wiedział

Franciszek Smuda rzadko mówił o życiu prywatnym

Franciszek Smuda był niezwykłą osobowością, która zapisała się na kartach historii polskiej piłki nożnej. To właśnie on prowadził naszą reprezentację na mistrzostwach Europy w 2012 roku odbywających się w naszym kraju oraz na Ukrainie.

Pokochał Kraków całym sercem

Smuda mieszkał w wielu miastach, co było związane z jego pracą dla różnych klubów. Od wielu lat jego sercu najbliższy był jednak Kraków. "Kraków mi się zawsze podobał. To piękne miasto. Od tego momentu jak zacząłem prowadzić Wisłę, to zdecydowałem, że zostaję tu na stałe. Naturalne, że Warszawa też jest atrakcyjna, bo to stolica Polski, ale do życia Kraków jest super" - wyznał w rozmowie z TVP Sport.